A imunização para os gonçalenses com mais de 12 anos é realizada normalmente. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

A imunização para os gonçalenses com mais de 12 anos é realizada normalmente. Divulgação Ascom PMSG - Foto: Lucas Alvarenga

Publicado 22/02/2023 10:38

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informou que vai volta a vacinar contra o coronavírus na próxima quinta-feira (23). Segundo o Executivo, estarão disponíveis as três doses para os bebês de 6 meses a crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Para as crianças de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias, está disponível apenas a segunda dose do imunizante coronavac. A imunização para os gonçalenses com mais de 12 anos é realizada normalmente.

"Há locais de vacinação distintos para cada faixa etária. Aos sábados, a imunização acontece nas clínicas Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, das 8h às 12h, para os públicos que estão com vacinas disponíveis. Os gonçalenses devem chegar meia hora antes da previsão de fechamento das unidades em todos os dias de funcionamento", informou o poder público no texto.

Acamados – Os responsáveis devem enviar e-mail para: vacina.acamados.sg@gmail.com para solicitar a vacinação em casa com as seguintes informações: nome, endereço, comorbidade ou deficiência permanente, motivo de ser acamado, idade e telefone para contato.

Confira público e quantidade de doses:

Adultos com mais de 18 anos, inclusive quem tomou Janssen – Quatro doses

Adultos com mais de 18 anos imunossuprimidos, inclusive quem tomou Janssen e gestantes e puérperas – Cinco doses

Jovens de 12 a 17 anos imunossuprimidos, incluindo gestantes e puérperas – Quatro doses

Jovens de 12 a 17 anos – Três doses

Crianças de 5 a 11 anos – Três doses

Bebês de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias – Três doses.

Os locais de vacinação infantil - de 6 meses a 4 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias, são:

1 - Clínica Gonçalense do Mutondo

2 - Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

3 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

4 - Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

5 - Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

6 - Polo Sanitário Rio do Ouro

7 - Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

Locais de vacinação infantil - de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias (apenas D2 (segunda dose) de coronavac)

1 - PAM Coelho

2 - Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

3 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

4 - Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

5 - Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

6 - Polo Sanitário Rio do Ouro

7 - Clínica Municipal do Barro Vermelho

8 - Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

9 - Clínica Gonçalense do Mutondo

Os locais de vacinação para a população com mais de 12 anos:

1 - Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 - USF Mutuá II

3 - USF Alexandre Fleming, Boaçu

4 - USF Alberto Constantino Farah, Mutuá

5 - USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

6 - USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

7 - USF Robert Koch, Porto da Madama

8 - Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

9 - PAM Neves

10 - Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

11 - Clínica Gonçalense do Mutondo

12- USF Bandeirantes

13 - USF Juarez Antunes, Boa Vista do Laranjal

14 - Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

15 - USF Mutuaguaçu

16 - Polo Sanitário Rio do Ouro

17 - USF Santa Izabel

18 - Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

19 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

20 - USF Vista Alegre

21 - USF David Capistrano, Recanto das Acácias.