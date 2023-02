São Gonçalo segue em Estágio de Atenção por conta da possibilidade de chuva. - Divulgação Ascom PMSG

Publicado 20/02/2023 10:09

A Subsecretaria de Defesa Civil de São Gonçalo informou que o município segue em Estágio de Atenção por conta da possibilidade de chuva moderada a forte e rajadas de vento nas próximas horas. Dez equipes estão nas ruas atendendo aos chamados de vistorias e a Secretaria de Assistência Social segue prestando auxílio e cadastrando as famílias que estão nos pontos de apoio.



"Desde as primeiras horas da manhã, equipes das secretarias de Conservação e Desenvolvimento Urbano atuam nas áreas mais críticas, retirando lama, lixo e árvores e galhos que caíram durante o temporal. Os bairros com mais ocorrências foram Alcântara, Nova Cidade, Boa Vista, Mutondo, Colubandê, Ipiiba, Pacheco e Galo Branco", disse o poder público na nota.





Desde o temporal do dia 7, a Assistência oferece pontos de acolhimento para os desabrigados, de acordo com a necessidade. Neste sábado, seguem abertos:





Escola Irene Barbosa (Jardim Catarina) Quantidade 26 pessoas





Quadra do Salgueiro



Quantidade: 57 pessoas







Colegio Tarcísio Bueno (Paraíso)



Quantidade: 25 pessoas







Três Campos (Trindade)



Quantidade : 35 pessoas







Colegio Luiz Honório (Engenho Pequeno) Quantidade : 21 pessoas







Colegio Amaral Peixoto, Lindo Parque Quantidade: 55 pessoas







Seguindo os protocolos de segurança, a Defesa Civil emitiu alerta via SMS durante a tarde para a população informando sobre a possibilidade de chuva forte.







A Defesa Civil permanece monitorando os radares, aferindo a precipitação pluviométrica e informando a possibilidade de chuvas através de SMS e do Instagram @defesacivil_saogoncalorj. Em caso de emergência, ligue 199 ou (21) 98737-0807.