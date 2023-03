O empreendedorismo e a saúde da mulher serão o foco do debate. - Reprodução

Publicado 02/03/2023 09:40

Uma ação, que conta com o apoio do Sebrae, vai orientar mulheres a terem criatividade nos negócios para se destacarem no mercado. Chamado de Mulheres em Ação 2023, um evento, realizado por instituições competentes, vai destacar o empreendedorismo e a saúde da mulher como foco do debate.

Estão nessa, os sindicatos da Indústria de Panificação de Niterói, São Gonçalo e Região (Sindpanific), da Indústria de Alimentos (Sian), em parceria com a Firjan Leste Fluminense e apoio do Sebrae, e que vão comemorar o Dia Internacional da Mulher realizando na próxima terça-feira (8/3), a partir das 9h, uma palestra, que promoverá consultoria para os negócios e cuidados com a saúde da mulher, e que vai acontecer na sede da Firjan Sesi Niterói, na rua Visconde do Uruguai, 535 – Centro de Niterói.



As interessadas podem se inscrever entrando em contato com o número (21) 2620-3945 ou pelo e-mail sindpanific@gmail.com. A palestra contará com a participação da consultora do Sebrae, Fátima Sobral Fernandes e das profissionais de saúde do trabalho da Firjan SESI, Érica Abrantes e Marília Barros. A participação é gratuita e voltada para todas as mulheres em busca de dicas criativas para alcançar o sucesso nos negócios sem esquecer dos cuidados com a saúde.



A iniciativa visa incentivar mulheres a seguirem com seus negócios, pensar em alternativas para melhorar resultados e até mesmo, orientar as mulheres que buscam dar o primeiro passo para o empreendedorismo.