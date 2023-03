A operação foi realizada nos bairros de Neves e Covanca e apreendeu 56 motocicletas irregulares. - Divulgação Ascom PMSG

Publicado 01/03/2023 09:32

Uma megaoperação para combater irregularidades no trânsito de São Gonçalo foi montada entre a Prefeitura de São Gonçalo e o 7º Batalhão de Polícia Militar, nas primeiras horas do dia desta terça-feira (28). Durante a operação, realizada nos bairros de Neves e Covanca, foram apreendidos 56 motocicletas irregulares e dois veículos. Também foram efetuadas quatro prisões e apreensão de material entorpecente.

Dando início às 7h, o cerco tático foi montado na Rua Oliveira Botelho, em Neves; na Rua Doutor Porciúncula e Rua Marechal Floriano Peixoto, ambas na Covanca. Entre as irregularidades, houve flagrante de tráfego na via pública com veículos em mau estado de conservação, sem emplacamento e condutores sem habilitação. Ao todo, foram realizadas 406 abordagens, sendo aplicado 126 autos de infração e 58 motocicletas removidas para o depósito público, no bairro Estrela do Norte.

De forma simultânea, policiais militares e civis atuaram nas comunidade da Coruja e Morro do Martins, que ficam no entorno dos pontos citados, com intuito de cumprir mandados de prisão e desobstrução de vias. Foram efetuadas quatro prisões e apreensão de farto material entorpecente.

A operação contou com a participação das secretarias de Transportes, Ordem Pública e Meio Ambiente - responsável por medir, através do aparelho decibelímetro, ruídos no ambiente. Agentes das Policias Civil e Militar, da Operação São Gonçalo Presente e guardas municipais deram cobertura às abordagens durante a ação.