A vacina bivalente contra o coronavírus começa a ser aplicada em grupos prioritários. - Divulgação - Foto: Fábio Guimarães

Publicado 27/02/2023 09:24

A vacina bivalente contra o coronavírus começa a ser aplicada em grupos prioritários nesta segunda-feira (27) em São Gonçalo. A vacinação com a primeira dose do imunizante monovalente para as crianças de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias também será retomada. Há locais de vacinação distintos para cada faixa etária durante a semana, sempre das 8h às 17h. Aos sábados, a imunização acontece nas clínicas Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, das 8h às 12h.

Estão aptos para esta primeira fase da vacinação da bivalente, os idosos com mais de 70 anos, pessoas vivendo em instituições de longa permanência (Ilpis) e seus trabalhadores e pessoas imunocomprometidas – todos com mais de 12 anos. O imunizante bivalente conta com cepas atualizadas contra o coronavírus, incluindo a proteção contra a variante Ômicron.

Para a aplicação da vacina bivalente, as pessoas dos grupos prioritários aptos têm que ter o esquema primário de vacinação contra o coronavírus (pelo menos, duas doses aplicadas das vacinas monovalentes anteriores) e ter mais de 4 meses de intervalo da última dose.

Para o restante dos gonçalenses com mais de seis meses de vida, todas as doses das vacinas monovalentes estão disponíveis. Para que a vacinação seja garantida, os gonçalenses devem chegar meia hora antes da previsão de fechamento das unidades em todos os dias de funcionamento.

Documentação bivalente – Identificação pessoal e comprovação das vacinações anteriores. Os trabalhadores de Ilpis que preferirem se vacinar nos postos de saúde também devem apresentar registro no conselho ou vínculo empregatício da atuação na Ilpi (pode ser declaração da própria instituição). Os imunossuprimidos também devem apresentar laudo comprobatório ou receita de uso contínuo com, no máximo, seis meses.

Acamados – Os responsáveis devem enviar e-mail para: vacina.acamados.sg@gmail.com para solicitar a vacinação em casa com as seguintes informações: nome, endereço, comorbidade ou deficiência permanente, motivo de ser acamado, idade e telefone para contato.

Locais de vacinação infantil - de 6 meses a 4 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias

1 - Clínica Gonçalense do Mutondo

2 - Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

3 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

4 - Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

5 - Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

6 - Polo Sanitário Rio do Ouro

7 - Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

Locais de vacinação infantil - de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias (apenas D2 (segunda dose) de coronavac)

1 - PAM Coelho

2 - Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

3 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

4 - Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

5 - Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

6 - Polo Sanitário Rio do Ouro

7 - Clínica Municipal do Barro Vermelho

8 - Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

9 - Clínica Gonçalense do Mutondo

Locais de vacinação para a população com mais de 12 anos

1 - Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 - USF Mutuá II

3 - USF Alexandre Fleming, Boaçu

4 - USF Alberto Constantino Farah, Mutuá

5 - USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

6 - USF David Capistrano, Recanto das Acácias

7 - USF Robert Koch, Porto da Madama

8 - Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

9 - PAM Neves

10 - Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

11 - Clínica Gonçalense do Mutondo

12- USF Bandeirantes

13 - USF Juarez Antunes, Boa Vista do Laranjal

14 - Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

15 - USF Mutuaguaçu

16 - Polo Sanitário Rio do Ouro

17 - USF Santa Izabel

18 - Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

19 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

20 - USF Vista Alegre.