Cinco alunos do projeto São Gonçalo em Movimento, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer, subiram ao pódio. - Divulgação Ascom PMSG

Publicado 24/02/2023 08:27

O projeto São Gonçalo em Movimento, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer, continua dando resultados. Nessa semana, cinco alunos subiram ao pódio da competição de Jiu-Jitsu, no Rio Summer Open da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo.

Os atletas treinam no núcleo do bairro Amendoeira, que atende a adultos e crianças da região de forma gratuita. E eles já se preparam para as novas lutas que acontecerão em março.





"Quatro conquistaram medalhas. Sabemos que esses alunos são extremamente dedicados e, além de levarem para casa o orgulho de terem participado dessa competição, também levam a minha admiração. Vamos seguir treinando rumo ao próximo campeonato, com muito amor e dedicação pela luta", destaca o instrutor Jhonatan Pessanha.





Os alunos do projeto que conquistaram a medalha foram:





- João Lucas Moraes de Oliveira, com 13 anos - Faixa Amarela – Categoria Pluma - Campeão;







- Kaio Costa da Silva Carvalho, com 13 anos - Faixa Amarela - Categoria



Super Pesado - Campeão;







- Bernardo dos Santos Pessanha, com 14 anos - Faixa Cinza - Categoria Meio Pesado - 3º colocado;







- João Pedro Silva dos Santos Rocha, com 17 anos, Faixa Branca – Categoria Pluma - 2º colocado;





Segundo Jhonatan Pessanha, as competições não param. "Já em março tem a primeira etapa da Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro", disse o instrutor.





"É uma satisfação enorme para todos nós vermos a evolução e dedicação desses meninos. São verdadeiros motivos de orgulho para nós, da Fundação, por apoiarmos esse projeto que tem transformado a vida de tantas pessoas", destaca o presidente da Faesg, Fábio Araújo.







O núcleo do bairro Amendoeira funciona na Rua Emídio Dantas Barreto, nº 203. E as aulas acontecem nos seguintes horários:





Terça-Feira/Quinta-Feira/Sexta-Feira; Horário: 17h:40min. - 18h:40min.; Faixa Etária: 05-09 anos.





Terça-Feira/Quinta-Feira/Sexta-Feira; Horário: 18h:40min. - 19h:40min.; Faixa Etária: 10-13 anos.





Terça-Feira/Quinta-Feira/Sexta-Feira; Horário: 19h:40min. - 20h:40min.; Faixa Etária: 14+ anos.





De acordo com a Prefeitura, para fazer parte do projeto, basta ir até o endereço no dia e horário da aula e conversar com o professor responsável. "Para procurar um núcleo mais perto, acesse o site www.projetosgemmovimento.com.br e clique em modalidades", informou o poder público no texto.