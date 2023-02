Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, ao todo, já foram reformados 13 consultórios e outros estão em andamento. - Divulgação

Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, ao todo, já foram reformados 13 consultórios e outros estão em andamento.Divulgação

Publicado 22/02/2023 10:59

A Subsecretaria de Odontologia de São Gonçalo não para. Vinculada à Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, o setor tem 122 equipes de saúde bucal contratadas – 12 a mais do que no início da atual gestão - e 120 consultórios odontológicos em Unidades de Saúde da Família (USF) – quatro novos em 2021, cinco em 2022 e um de emergência na Unidade Municipal de Pronto Atendimento (Umpa) de Santa Luzia. Ao todo, já foram reformados 13 consultórios e outros estão em andamento.



"Ainda houve a implantação da Odontologia Hospitalar nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) do Pronto Socorro Central, no Zé Garoto, e do Hospital de Retaguarda Gonçalense, no Centro. Além disso, dois odontomóveis foram reformados e também estão em atendimento e os dois Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) de Neves e Barro Vermelho foram reestruturados, possibilitando menor tempo de espera para os atendimentos", informou o poder público no texto.



Segundo a Prefeitura, os números dos atendimentos dos CEOs são impressionantes.

"Em 2021, foram realizados 2.519 procedimentos e, em 2022, 6.852 – quase o triplo. A tendência do ano de 2023 é aumentar ainda mais esse número com a inauguração do novo CEO no Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três. Nos odontomóveis, que passaram a realizar mais ações sociais principalmente em locais que ainda não são contemplados com a saúde bucal nos postos, os atendimentos passaram de 6 mil para 9.600 por ano", disse o Executivo na nota.







Na Atenção Básica, os atendimentos nos postos de saúde passaram de 42.131 em 2021 para 56.661 em 2022. O PSE está em 113 escolas da rede municipal e contemplou 5.896 alunos em 2022 com atividades educativas de saúde bucal, exames clínicos, escovação supervisionada e aplicação de flúor. Em 2021, os trabalhos – por conta da pandemia do coronavírus e aulas online – aconteceram de forma virtual.







Para ter acesso aos serviços na rede básica de saúde – postos de saúde – os gonçalenses podem procurar qualquer unidade que tenha o atendimento odontológico para realizar o agendamento. Nos postos, são realizados exame clínico, restaurações em resina, raspagem de tártaro, limpeza dos dentes, orientação de higiene, aplicação de flúor e pequenas cirurgias.







Após a consulta no posto de saúde, o morador pode ser encaminhado para os CEOs, dependendo da necessidade de cada indivíduo. Nos CEOs são oferecidos os serviços de Periodontia, Cirurgia, Endodontia, Estomatologia e o atendimento de Pacientes Especiais. As emergências odontológicas são realizadas nas Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) de Nova Cidade, Pacheco, Santa Luzia e Pronto Socorro Central, no Zé Garoto, que atendem 24h por dia, todos os dias da semana.







“A determinação do prefeito Capitão Nelson é que amplie todos os serviços e sabemos que a saúde bucal é muito importante para a saúde como um todo do indivíduo. Costumamos dizer que a saúde começa pela boca e não é nenhum exagero. Com a saúde bucal em dia, podemos evitar a evolução de várias doenças no organismo”, disse o subsecretário de Odontologia, Dr. Paulo Alberto do Nascimento.







Regulação – Todas as consultas para as unidades de saúde da rede pública de São Gonçalo são marcadas através da Central de Regulação da Secretaria. Para a odontologia, os pacientes devem procurar os postos de saúde que têm este atendimento. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço, que será agendado em local que for mais próximo de sua residência.



De acordo com o subsecretário, por isso, é muito importante que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. "O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde", concluiu.