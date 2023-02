A Clínica do Mutondo terá ainda mais capacidade de atendimentos. - Divulgação

Publicado 23/02/2023 10:11

A Clínica Gonçalense do Mutondo, com expectativa de inserir novos serviços em 2023, pretende aumentar ainda mais os atendimentos. A unidade deve passar a realizar os exames de ultrassonografia com doppler e eletrocardiograma, além de ampliar os atendimentos de fisioterapia. Assim, a clínica terá ainda mais capacidade de atendimentos, que já aumentaram entre os anos de 2021 e 2022.

Segundo a Prefeitura, no primeiro ano do governo do Capitão Nelson, foram realizados 63.799 consultas de diferentes especialidades. "Em 2022, foram 93.196. Localizada em uma das ruas principais de São Gonçalo, a Clínica Gonçalense do Mutondo atende todos os gonçalenses – independente da área de sua residência e tem vasta relação de serviços, incluindo os mais recentes da relação: teste de triagem neonatal e teste imunológico para gravidez (TIG)", informou o poder público no texto.

O equipamento participa do programa Saúde na Hora do Governo Federal, que oferece horário estendido de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 22h; e aos sábados, das 8h às 13h. E ainda tem o diferencial de realizar o pré-natal das gestantes de alto risco; o tratamento, através da fisioterapia, para as pessoas que ficaram com sequelas respiratórias após a contaminação do coronavírus e o grupo do aleitamento materno.

Atualmente, a clínica atende as especialidades médicas de cardiologista, ortopedista e ginecologista, que podem ter mais médicos contratados para atender a demanda da cidade. “Temos muitos serviços e alguns que são únicos na cidade. Ainda estamos trabalhando para ampliar a quantidade de médicos das especialidades que já atendemos para cada vez mais, melhor servir a população”, disse a diretora da clínica, Dalila Coutinho.

A maioria dos serviços oferecidos na clínica pode ser marcada direto na unidade. No entanto, as consultas com especialistas são todas através da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo.

Exemplos de agendamentos ou atendimentos sem marcação que os gonçalenses conseguem realizar na unidade são: exames laboratoriais (sangue, urina e fezes), curativo, teste rápido das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), teste rápido de covid-19, pré-natal, odontologia, preventivo, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, vacinação de rotina, assistência social e o acompanhamento do Auxílio Brasil.

Regulação – As demais consultas e serviços são marcados através da Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Para marcar, o gonçalense pode procurar qualquer unidade de saúde da rede municipal. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço, que será agendado em local que for mais próximo de sua residência. Por isso, é muito importante que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde.

As especialidades, são:

Cardiologia; Ortopedia; Ginecologia; Fonoaudiologia; Educação Física; Nutrição; Assistência Social; Fisioterapia; Odontologia; Odontologia pediátrica.

Os serviços, são:

Pré-natal; Puericultura; Consulta ao Idoso; Preventivo ao câncer de colo de útero e de mama; Consulta ao Adolescente; Controle ao Tabagismo; Academia da Saúde; Acompanhamento ao Auxílio Brasil; Curativo;

Verificação de pressão arterial; Medição da glicose; Teste rápido das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs); Teste rápido covid-19 para as gestantes; Acolhimento com classificação de risco; Vacinação de rotina; Vacinação contra o coronavírus para crianças, jovens e adultos; Exames laboratoriais: sangue, urina e fezes; Ultrassonografia; Raio-X; Reabilitação pós-covid; Grupo de aleitamento materno.

Administração de medicamentos; Farmácia; Teste do pezinho; Teste da linguinha; Raio-x odontológico;

Teste Imunológico para gravidez (TIG); Triagem neonatal.