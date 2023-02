A terapia é uma técnica derivada da acupuntura. - Divulgação

Publicado 23/02/2023 09:38

A Prefeitura de São Gonçalo informou que graças a uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil com o São Gonçalo Shopping, no Boa Vista, a população ganhou um Espaço de Saúde, que vai oferecer mais um serviço às sextas-feiras: auriculoterapia. A terapia é uma técnica derivada da acupuntura, que faz pressão em pontos específicos da orelha para tratar e diagnosticar diversos problemas físicos, mentais e até emocionais.

Qualquer gonçalense pode ter acesso ao serviço. Basta procurar o Espaço Saúde Não Pode Esperar, que fica nas lojas 243 e 244 do Shopping São Gonçalo (2º andar, ao lado da Magalu), das 10h às 14h30. Não é necessário realizar agendamento.

"Às sextas, além da auriculoterapia, o local oferece vacinação contra a gripe, coronavírus, tríplice viral e meningocócica C; testagens rápidas de sífilis, HIV e hepatites B e C, além de orientações da coordenação de Saúde Mental, do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde do Idoso e podem tirar dúvidas e fazer reclamações na Ouvidoria da Secretaria de Saúde", informou o poder público no texto.

Ao todo, durante a semana – de segunda-feira a sexta-feira – o espaço oferece orientações de 14 programas (em dias determinados) que são oferecidos na cidade em todas as unidades básicas de saúde. Além desse serviço, os gonçalenses podem realizar as testagens rápidas de sífilis, HIV e hepatites; aferir a pressão e realizar a vacinação contra a gripe, coronavírus, tríplice viral e meningocócica C todos os dias de funcionamento.

Dependendo dos resultados dos exames e da necessidade de cada morador em relação às orientações, eles poderão realizar agendamentos de consultas, outros exames e tratamentos. O espaço funciona de segunda à sexta, das 10h às 17h.

Veja o cronograma de funcionamento:

Segunda - Programas Municipais de Atenção Integral à Saúde da População Negra; de Controle ao Tabagismo (manhã) e do Aleitamento Materno (tarde);

Terça - Programas Municipais de Atenção Integral à Saúde do Homem; Hiperdia - hipertensão (manhã) e diabetes (tarde), de combate à Tuberculose e Hanseníase; teste de PSA (exame rápido de sangue que pode detectar câncer de próstata);

Quarta - Programas municipais de Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Criança e Adolescente e Sistema de Informação e Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), que faz avaliação nutricional e acompanha os beneficiários do Bolsa Família;

Quinta - Programas de Atenção às Doenças Respiratórias Crônicas (manhã) e Vigilância em violência (tarde);

Sexta - Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde do Idoso, Ouvidoria da Semsa, Auriculoterapia e coordenação da Saúde Mental.