Duas ruas dos bairros Mutondo e Centro estão recebendo importantes obras de drenagem. - Foto: Renan Otto

Publicado 24/02/2023 08:43

Duas ruas dos bairros Mutondo e Centro estão recebendo importantes obras de drenagem para ajudar melhorar a qualidade de vida dos moradores em períodos chuvosos. No local, estão sendo trocadas galerias de águas pluviais para auxiliar o escoamento da água em caso de chuvas mais fortes.

O prefeito Capitão Nelson esteve nesta quinta-feira nos dois locais para acompanhar o andamento das obras.



“São dois pedidos que recebemos, pois alagamentos nessas ruas em períodos chuvosos impactam nas vias adjacentes. As equipes estão trabalhando incansavelmente para levar a infraestrutura necessária para cada canto da cidade”, disse o prefeito.





Um morador da Rua Leopoldina Vieira, no Mutondo, disse que espera essa obra há um tempo.



“Essa rua aqui enche desde sempre. Entra água em todas as casas. E as casas aqui do fim da rua são as que mais sofrem. Quando eu vi as máquinas chegando aqui, nem sei te explicar a felicidade que sentimos. Só quem perde os móveis em uma enchente sabe o que significa essa alegria. Depois de anos reclamando, finalmente nosso pedido foi atendido”, disse o mecânico Felipe Aveiro, de 32 anos.







As equipes também estão na Rua Lourenço Abrantes, no Centro, onde a drenagem será realizada em toda a via até serem ligadas às galerias da rua principal, a Coronel Moreira Cesar.