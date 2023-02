A escola de samba Unidos do Porto da Pedra foi a campeã da Série Ouro - Divulgação/Gabriel Monteiro

A escola de samba Unidos do Porto da Pedra foi a campeã da Série OuroDivulgação/Gabriel Monteiro

Publicado 24/02/2023 08:35

Após a Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra ser a campeã da Série Ouro do Carnaval 2023, a agremiação gonçalense vai desfilar no próximo domingo (26), às 20h, no Centro de São Gonçalo. E, para manter as vias públicas organizadas e de fácil acesso aos moradores, a Prefeitura de São Gonçalo preparou um esquema especial de trânsito.

A interdição acontece a partir das 19h30min. Por conta disso, um trecho das ruas Dr. Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha, no Centro, será interditado. O bloqueio terá início a partir da esquina com a Rua Salvatori até a rotatória em frente ao Clube Mauá.

Com a interdição, os condutores poderão utilizar as vias alternativas. Agentes de trânsito e guardas municipais atuarão em pontos estratégicos, orientando no desvio do fluxo de veículos. Os condutores que seguirão sentido Alcântara, poderão utilizar a Rua Salvatori, seguindo pelas Ruas Aluísio Neiva e General Antônio Rodrigues. As vias citadas, no trecho entre a Rua Aloísio Neiva e a Estrada da Carioca, funcionarão em duplo sentido.

As ruas Coronel Rodrigues, João de Souza, Eduardo Vieira de Souza, Jorge Soares e Antonio Santos Figueiredo serão interditadas nas interseções com a Rua Dr. Nilo Peçanha. Não será permitido estacionar no percurso de interdição durante o horário do desfile.

Uma grande ação integrada entre as secretarias da Prefeitura de São Gonçalo e forças de segurança será colocada em prática para garantir o ir e vir da população gonçalense durante o desfile. As ações contarão com agentes da Operação São Gonçalo Presente e policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar,que ficarão posicionados em locais estratégicos do evento.