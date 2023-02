Equipes vão iniciar uma nova etapa de consultas populares em São Gonçalo. - Divulgação

Publicado 27/02/2023 09:47

A Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais de São Gonçalo (Semgipe), para compreender de forma detalhada os hábitos dos gonçalenses com a utilização dos transportes na cidade, vai iniciar, juntamente com a empresa ganhadora do certame para elaboração do Plano de Mobilidade Urbana da cidade, uma nova etapa de consultas populares no município, através de pesquisas presenciais e também através do aplicativo Colab.

A partir do mês de março, três pesquisas estarão no aplicativo Colab, nos dias 6, 13 e 20, com foco na opinião dos usuários de todo o município sobre transporte coletivo.

As pesquisas presenciais entram em uma nova fase a partir da próxima semana e serão realizadas em pontos geradores de viagem, locais de grande movimentação de gonçalenses, como comércio de rua no Alcântara, São Gonçalo Shopping, Praça Luiz Palmier, Uerj do Paraíso e no complexo hospitalar do Zé Garoto. Essa nova etapa tem foco principal na população, para compreender a origem e destino dos gonçalenses na cidade, bem como seus hábitos de deslocamento e com quais meios de transporte esse deslocamento acontece.

É importante destacar que todos os funcionários que estão realizando as pesquisas nas ruas de São Gonçalo estão uniformizados com camiseta do PlanMob e utilizando crachá.

As consultas presenciais já foram realizadas com veículos motorizados particulares, que foram abordados para participar da pesquisa sobre o Plano de Mobilidade, onde aproximadamente mil condutores responderam questões feitas pela equipe do PlanMob.

Pela primeira vez São Gonçalo terá um Plano de Mobilidade, uma importante ferramenta para compreender como a mobilidade acontece na cidade, como essa dinâmica pode ser otimizada e modificada em função do fluxo de coletivos, carros, bicicletas e pedestres, beneficiando diretamente os munícipes. O plano é essencial para o desenvolvimento do fluxo de trânsito, serviços de transporte urbano e infraestrutura de mobilidade urbana no município.