Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, a drenagem realizada em vários bairros vai levar mais qualidade de vida para a população.Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 27/02/2023 09:38

A Prefeitura de São Gonçalo informou que a cidade passa por importantes obras de infraestrutura, ao incluir as obras de contenção e drenagem, que segundo o Executivo, é realizada em vários locais. "O serviço vai levar mais qualidade de vida, acessibilidade e melhorias para os bairros, com intervenções de drenagem, pavimentação, urbanização, sinalização, dragagem e limpeza de canais e valões", afirmou o poder público no texto.

De acordo com as informações, desde o início da gestão, em janeiro de 2021, o trabalho segue em diversas obras de infraestrutura pela cidade. "Cinco dessas obras são barreiras de contenção feitas nos bairros do Gradim, com investimento de R$ 1.973.792,75; Novo México, com valores de R$ 12.171.771,88; Maria Paula, com R$ 1.130.331,50 investidos; Pita, com recursos de R$ 3.249.564,11", informou o Executivo gonçalense na nota.

Os bairros que mais ganham com isso, são: Boaçu, Colubandê, Guaxindiba, Monjolos, Santa Luzia, Marambaia, Pacheco, Sacramento e Vista Alegre, que já recebem um investimento de quase R$ 400 milhões para obras drenagem, que vão conter o problema de alagamentos na região. Os valores investidos são recursos oriundos do leilão de concessão dos serviços da Cedae.

Nos próximos dias será iniciada a maior obra de infraestrutura da cidade. A intervenção será feita em todo o bairro Bom Retiro, com o investimento em torno de R$ 220 milhões pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. A obra será realizada pela Prefeitura. Serão mais de 60 ruas recebendo drenagem, pavimentação até a divisa com o bairro Apolo.

O bairro Boaçu está passando por obras de drenagem e pavimentação em oito ruas, que também irão beneficiar os moradores, com um investimento de R$ 10.797.636,75.

"Em Guaxindiba, Monjolos, Santa Luzia e Marambaia, o investimento de R$ 42.900.00,00 e a Prefeitura está realizando a intervenção em 36 ruas para levar mais acessibilidade e condições de segurança para quem mora da região. Os bairros estão recebendo drenagem de águas pluviais e, em seguida, pavimentação", ressaltou o Executivo na nota.