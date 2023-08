Acordo entre a Prefeitura de São Gonçalo e ONU: gestão urbana - Reprodução/Internet

Publicado 07/08/2023 09:38

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), assinou um acordo com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat). A parceria vai permitir que São Gonçalo acompanhe de perto como as ações do município estão alinhadas às agendas internacionais de desenvolvimento sustentável. Uma série de ações será realizada em prol do desenvolvimento sustentável da cidade. A assinatura do acordo foi realizada no gabinete do prefeito e contou com a presença do secretário de comunicação do município, Alexandre Coutinho.

O acordo tem a duração de vinte meses, prevê a criação de um Observatório de Políticas Públicas. A inciativa vai fortalecer a estrutura de gestão urbana de São Gonçalo para planejar e implementar políticas públicas que acelerem a localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Além do observatório, será instalado o Laboratório Urbano de São Gonçalo – promovendo soluções para a urbanização sem riscos ambientais. Também haverá um diagnóstico de segurança urbana; a realização de oficinas participativas de desenho de espaços públicos e a capacitação de gestores para resolver temas urbanos através do uso de dados, orientando a tomada de decisões municipais com base em evidências.

"Com essa iniciativa, São Gonçalo vai fortalecer o planejamento e a gestão do município através de ações que promovam a participação ativa da população na construção de uma cidade mais inclusiva. Através do compartilhamento e da implementação desse conhecimento, o município vai se tornar um destaque no alinhamento das políticas públicas aos ODS.", disse a oficial nacional do ONU-Habitat para o Brasil, Rayne Ferretti Moraes.

A secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Maria Gabriela Bessa, ressaltou que o ONU-Habitat chega para ajudar na construção de indicadores para que a gestão municipal consiga criar metodologias que acompanhem as políticas públicas que estão desenvolvendo na cidade. "Ter essa parceria com a ONU é muito impactante e estamos muito empolgados.”