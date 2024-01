Porto da Pedra: ensaios de carnaval na próxima quinta-feira e no domingo - Divulgação/Ascom

Publicado 03/01/2024 20:20

São Gonçalo - Na contagem regressiva para o carnaval, a Unidos do Porto da Pedra começa o ano com o pé direito realizando seu primeiro ensaio de comunidade nesta quinta (4), a partir das 20h, na quadra. O treino celebra a chegada do ano e a preparação da vermelha e branca para o ensaio técnico oficial da Marquês de Sapucaí visando o desfile do dia 11 de fevereiro.

Para agitar ainda mais o ensaio, o Tigre de São Gonçalo recebe as coirmãs Império Serrano e União de Maricá, que levarão seus intérpretes e casais para apresentarem seus hinos oficiais para o carnaval 2024, na disputa pela vaga no Grupo Especial.

"Estamos nos aproximando de um grande momento para a nossa escola, o desfile que marca nosso retorno ao Grupo Especial, para o qual estamos nos preparando muito. São Gonçalo terá muito orgulho de nós e, para isso estamos trabalhando forte. Vamos receber duas coirmãs que também estão se preparando para fazer um grande espetáculo na Avenida", diz Fabrício Montibelo, presidente da agremiação.

Já nesta primeira semana do ano, a escola terá uma agenda intensa que compreende, antes do treino oficial do Sambódromo, ensaio da bateria no Setor 11 do Sambódromo nesta quarta, 03, às 20h, e uma feijoada especial na varanda do Shopping Pátio Alcântara, em São Gonçalo, que acontecerá no sábado, 06 de janeiro, a partir das 14h.

"Nossa proposta é mostrar que a Porto da Pedra representa muito bem o município, e que o gonçalense precisa nos apoiar e mostrar a força cultural que temos. Estamos realizando diversas ações em diferentes bairros para que todos venham conosco e participem da construção deste carnaval, que é tão importante para nós. No sábado teremos a feijoada e, no domingo, o ensaio técnico, mas as atividades não vão parar por aí. Queremos ver a nossa quadra cheia de gente feliz e orgulhosa, cheia de amor pela nossa escola", diz o gestor.

A entrada do ensaio é gratuita e a classificação é livre. Para a feijoada, a entrada também é grátis, com valor da feijoada antecipada a R$35 (ingresso à venda na loja oficial da Porto da Pedra, no segundo piso do shopping). A Quadra do Tigre de São Gonçalo fica na Travessa João Silva, 84 - Porto da Pedra.