Firjan Senai: cursos profissionalizantes em São Gonçalo e no Barreto - Renata Mello

Publicado 10/07/2024 13:48

São Gonçalo - Com o compromisso de proporcionar acesso à educação de qualidade, a Firjan SENAI está com inscrições abertas para 1.895 vagas gratuitas em cursos técnicos de nível médio para todo o estado do Rio. Os cursos técnicos abrangem diversas áreas e são distribuídos em unidades e centros de referência por todo o estado. Pelas unidades do Leste Fluminense são ofertadas vagas para Niterói (Barreto), nos cursos de Eletrotécnica, Mecânica, Eletromecânica e Logística; e outras oportunidades para São Gonçalo, com formações em Desenvolvimento em Sistemas, Logística e Redes de Computadores.Na Região Metropolitana, ainda há vagas em Benfica, Maracanã, Laranjeiras, Tijuca, Jacarepaguá, Vila Isabel, Santa Cruz, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Itaguaí. Nas outras regiões, as oportunidades são em Petrópolis, Nova Friburgo, Macaé, Campos, Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende, Três Rios, Valença, e Itaguaí.Para ter acesso ao edital, o interessado deve entrar em contato pelo WhatsApp, por meio deste link: https://bit.ly/gratuidade-senai e escolher a unidade de interesse.As inscrições devem ser feitas presencialmente na unidade Firjan SENAI escolhida, até 18 de julho, e serão encerradas automaticamente quando o número de inscritos atingir o limite de vagas oferecidas. As aulas terão início em agosto deste ano.No Leste Fluminense, os interessados devem comparecer às unidades de Niterói, que fica localizada na Rua General Castrioto, 460 - Barreto; e São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Nilo Peçanha, 134 – Centro.Há oportunidades em cursos técnicos de Automação Industrial, Construção Naval, Eletrotécnica, Mecânica, Desenvolvimento de Sistemas, Eletromecânica, Petroquímica, Segurança do Trabalho, Logística, Redes de Computadores e Planejamento e Controle de Produção.“A qualificação técnica é essencial para a empregabilidade de jovens e adultos. Portanto, a Firjan SENAI está ofertando vagas gratuitas em cursos técnicos, visando ampliar as oportunidades de trabalho e de renda dos alunos. Estamos comprometidos em oferecer uma educação de qualidade que atenda às necessidades do mercado de trabalho e contribua para o desenvolvimento socioeconômico do estado do Rio de Janeiro”, destaca Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI.Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta seja de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovado por meio de uma autodeclaração. É fundamental também ter acesso a um computador ou notebook, já que parte dos cursos será realizada de forma on-line, seguindo a estratégia EAD.Processo seletivo - A prova de seleção será realizada no dia 20 de julho de 2024, das 10h às 12h, consistindo em questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa e Matemática. Os candidatos devem apresentar comprovante de inscrição, documento oficial com foto e caneta esferográfica azul ou preta.