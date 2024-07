O espaço, onde funcionava o antigo Piscinão, no bairro Boa Vista, terá 35 mil metros quadrados - Divulgação

Publicado 25/07/2024 07:11

Niterói - As obras de construção do Parque RJ, nova área de lazer de São Gonçalo, já estão em andamento. O espaço, onde funcionava o antigo Piscinão, no bairro Boa Vista, terá 35 mil metros quadrados e vai contar com um anfiteatro com capacidade para 15 mil pessoas, skatepark com half pipe, academia, espaço kids, cascatas, quadra poliesportiva, entre outros atrativos.

"Trabalhamos empenhados para atender todas as regiões do nosso estado, com a prioridade de levar emprego e qualidade de vida, além de dignidade e conforto às pessoas. A construção do Parque RJ vai dar ao povo de São Gonçalo uma nova opção de lazer e será referência para projetos desta magnitude no território fluminense", afirmou o governador Cláudio Castro.

As intervenções do Governo do Rio, executadas pela Secretaria das Cidades em conjunto com a Prefeitura de São Gonçalo, tem um investimento de mais de R$ 44 milhões e devem estar concluídas em 2025.

"Executar o projeto do Parque RJ e poder oferecer um novo espaço de lazer para São Gonçalo é motivo de orgulho e satisfação. Além disso, essa obra mostra o empenho da gestão do governador Cláudio Castro em cuidar de toda a população fluminense", destacou o secretário das Cidades, Douglas Ruas.