Hospital Estadual Alberto Torres: ocorrências lotaram emergências no final de semana - Divulgação

Publicado 23/07/2024 14:53

São Gonçalo - Os acidentes de trânsito, a maioria envolvendo motos, voltaram a lotar os leitos da emergência e do Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, neste final de semana. Foram registradas a entrada de 41 vítimas, entre elas, seis crianças.

O Corpo de Bombeiros, SAMU e Concessionárias também foram acionados para socorrer vítimas de atropelamento, queimadura, perfuração por arma branca, quedas, agressões e cortes. Um dos casos graves ocorreu no bairro Engenho do Mato, em Niterói, quando um homem de 39 anos tentava acender uma lareira.

A tentativa gerou uma explosão, ferindo o homem e também um outro rapaz e seu filho, de apenas três anos. A criança encontra-se internada em estado grave no CTI pediátrico do Heat.

A rotina da emergência do hospital ainda foi quebrada com a entrada de três vítimas de uma colisão entre veículos na Estrada Rio-Magé por volta das 2 horas da manhã de sábado. No mesmo horário, também chegaram um homem esfaqueado em Itaboraí e outro com corte contuso em um dos braços, vindo da cidade de Tanguá.

A emergência pediátrica do hospital também não parou. Recebeu, além das queimadas, crianças vítimas, quedas, cortes e agressões. Três delas, de 3 meses de idade, sete e outra de nove anos, vindas de Niterói e Itaboraí, por acidente de moto.