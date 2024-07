São Gonçalo: Federação Brasil da Esperança confirmou o nome do deputado federal Dimas Gadelha para a disputa à Prefeitura - Magno Moreno

São Gonçalo: Federação Brasil da Esperança confirmou o nome do deputado federal Dimas Gadelha para a disputa à PrefeituraMagno Moreno

Publicado 22/07/2024 14:22

São Gonçalo - Convenção reunindo os partidos da Federação Brasil da Esperança confirmou o nome do deputado federal Dimas Gadelha para disputar a prefeitura da terceira cidade com maior número de eleitores do Estado. PT, PV e PCdoB se reuniram no final da tarde em auditório do Instituto Federal do Rio de Janeiro para sacramentar a candidatura de prefeito e a nominata de vereadores. A definição de vice será apresentada até o início de agosto.

Dimas agradeceu o apoio e se mostrou confiante na disputa. "Hoje me sinto orgulhoso de estar junto com vocês caminhando em busca de uma cidade melhor porque São Gonçalo merece muito mais. A cidade nunca teve tanta verba, mas faltou escolher melhor as prioridades e nós precisamos melhorar de fato a vida das pessoas. Estamos buscando recursos para São Gonçalo, nunca tivemos tanto apoio federal, já foram quase 1 bilhão de reais em investimentos federais na cidade e isso que precisamos dar continuidade, investir em ações concretas e que transformem a cidade e melhorem a qualidade de vida do povo gonçalense. Vamos eleger vereadores e vereadoras comprometidos com São Gonçalo", discursou Dimas.

Além da Federação, PSB e PSD também realizaram neste sábado, no mesmo local, a convenção definindo apoio a candidatura Dimas e escolhendo suas nominatas ao legislativo gonçalense. PDT e PRTB realizam convenção no próximo sábado, 27. Ambos também já apontam apoio ao candidato Dimas Gadelha.

Dimas Gadelha disputou a eleição em 2020 obtendo 183.811 votos e ficando em segundo na disputa pelo cargo de chefe do executivo gonçalense.