Interdição: obras na orla da Praia das Pedrinhas - Divulgação

Interdição: obras na orla da Praia das PedrinhasDivulgação

Publicado 18/07/2024 08:29

São Gonçalo - A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo vai interditar a Rua Sérgio Martins de Carvalho, no bairro Boa Vista, para dar prosseguimento às obras de revitalização da orla da Praia das Pedrinhas.

Por conta da interdição, fica proibido o estacionamento de veículos na extensão de todo o trecho interditado. Os veículos que não respeitarem a determinação estarão sujeitos à remoção, conforme o Art. 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). No momento estão sendo realizadas intervenções nas calçadas, além de obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário, por equipes da concessionária Águas do Rio.

As obras de infraestrutura na Praia das Pedrinhas incluem drenagem pluvial, esgotamento sanitário, regularização no abastecimento de água, repavimentação, meio-fios, calçadas acessíveis, paisagismo e mobiliário urbano, além da reorganização do calçadão na área gastronômica da orla. A expectativa é que as obras sejam concluídas em 12 meses.