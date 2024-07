Peça Vida Privada: baseada na obra de Luis Fernando Veríssimo - Divulgação

Publicado 15/07/2024 10:14

São Gonçalo - Um mergulho irreverente e reflexivo nas incoerências e hipocrisias da nossa sociedade através da obra de Luis Fernando Verissimo. Esse é o ponto de partida de "Vida Privada", comédia que chega ao Teatro Municipal de São Gonçalo para três apresentações nos dias 18, 19 e 20 de julho, quinta, sexta e sábado, às 20h, em curtíssima temporada popular.



Na peça, um ator e uma atriz vivem situações hilárias do cotidiano da tão diversificada e imprecisa classe média brasileira. Tudo isso apresentando o humor crítico, sarcástico e irônico de Verissimo, tão aclamado pelo público.

As crônicas foram adaptadas para os palcos por João Neto, ator e idealizador do projeto, além de um apaixonado pelas crônicas e pelo universo de Verissimo. O ator procurou o diretor Bernardo Dugin, convidou a atriz Patricia Thomaz, e os três juntos, através de um processo de criação leve e divertido, construíram um espetáculo que promete arrancar boas gargalhadas do público. "Montar Veríssimo hoje é levar um texto bem escrito, inteligente, crítico para uma sociedade que ainda tem muito a avançar", comenta o diretor.A comédia "Vida Privada" estreou em outubro de 2023, com temporada de grande sucesso, durante 2 meses, no Teatro Candido Mendes, em Ipanema. Em 2024, já fez temporadas na Baixada Fluminense, na Região Serrana e na Zona Sul carioca. O reconhecimento e elogio da crítica resultou na indicação de Patricia Thomaz ao Prêmio PRIO de Humor deste ano, na categoria de melhor performance. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.Texto: Luis Fernando VerissimoIdealização e adaptação: João NetoDireção: Bernardo DuginElenco: João Neto e Patrícia ThomazAssistente de Direção: Paola de PaulaTrilha sonora: Alexis FroesDesenho de luz: Luis Paulo NenémPreparação Vocal: Jane CelesteProdução, cenário e figurino: João Neto e Patrícia ThomazDesigner: Julia SampaioAssessoria de imprensa: Carlos PinhoEspetáculo: “Vida Privada”Local: Teatro Municipal de São GonçaloEndereço: Rua Doutor Feliciano Sodré, 100 - São Gonçalo - RJDias e horário: quinta, sexta e sábado, 18, 19 e 20 de julho, às 20hEntrada: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada)Vendas e mais informações: https://www.sympla.com.br/evento/vida-privada-a-comedia/2506543Duração: 60 minutosGênero: ComédiaClassificação: 14 anosRede social: https://www.instagram.com/vidaprivadaacomedia