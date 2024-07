Trânsito em São Gonçalo: alterações a partri desta segunda-feira - Divulgação

Publicado 14/07/2024 16:50

São Gonçalo - A partir da próxima segunda-feira (15), o tráfego de veículos em Neves irá mudar. Os motoristas que passam pelo local devem ficar atentos, já que as novas mudanças, que serão realizadas pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Transportes, serão permanentes.

Com as novas mudanças, quem vier de Niterói para São Gonçalo, passando por Neves, terá que acessar a Rua Coronel Ernesto Ribeiro e seguir pela Rua Maurício de Abreu, seguindo pela parte superior da Rua Doutor Alberto Torres, sentido São Gonçalo, que terá mão única de circulação. Já a parte inferior da Rua Doutor Alberto Torres terá sentido Niterói. Os motoristas que quiserem retornar para Niterói deverão pegar um retorno após a Avenida Canal.

Nos primeiros dias dessa mudança, haverá a interdição de uma faixa da parte de baixo da Rua Doutor Alberto Torres para dar prosseguimento às obras do corredor viário. A interdição será do Condomínio Novas Cores até a praça do Vila Lage, que dá acesso à Rua Lúcio Tomé Feiteira. Com isso, num primeiro momento, haverá apenas uma pista de rolamento disponível para a passagem de veículos nessa via.

As ruas Benjamin Constant, Marechal Floriano Peixoto, Cônego Goulart e Silva Jardim também estarão interditadas por conta das obras nesse primeiro momento. Elas serão interditadas apenas na parte de encontro com a Rua Doutor Alberto Torres. Dentro das vias, o fluxo de carros permanecerá normal.