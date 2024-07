São Gonçalo: convocando inativos e pensionistas - Reprodução

São Gonçalo: convocando inativos e pensionistasReprodução

Publicado 11/07/2024 09:18

São Gonçalo - O Instituto de Previdência do Município de São Gonçalo (SG-Previ) convoca servidores inativos e pensionistas que sejam aniversariantes dos meses de julho, agosto e setembro para realizar o recadastramento anual. O procedimento deve ser feito até o dia 31 de julho. Servidores que não realizarem o procedimento poderão ter o benefício suspenso. O recadastramento pode ser efetuado presencialmente na Central de Atendimento ao Segurado, que fica na Rua Coronel Serrado, nº 1.000, sala 801, no bairro Zé Garoto.

Em casos de impossibilidade de comparecimento, por motivo de enfermidade ou comprovadamente de força maior, o recadastramento dos servidores aposentados ou pensionistas pode ser realizado por meio de visita social, recebendo um assistente social, devidamente identificado, com a finalidade de prova de vida. Toda a documentação exigida pelo SG-Previ deve ser apresentada durante o ato.

O recadastramento também poderá ser feito pelos procuradores, legalmente constituídos pelos aposentados e pensionistas, que deverão encaminhar através dos mesmos a declaração de prova de vida, com reconhecimento de firma por autenticidade, assim como as cópias autenticadas da documentação exigida, ou também pelos Correios, com aviso de recebimento, para Central de Atendimento ao Segurado, pelo seguinte endereço: Rua Coronel Serrado, n.º 1000, sala 801, Bairro Zé Garoto, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.440-000, com o envio de cópias autenticadas da documentação constante exigida, assim como a declaração de prova de vida, com reconhecimento de firma por autenticidade.