Julho Neon: dentistas acompanham pacientes internados no HEAT Divulgação

Publicado 10/07/2024 14:03

São Gonçalo - Equipes de odontologia que atuam em hospitais da rede estadual aderiram à campanha Julho Neon, mês dedicado à conscientização sobre a importância da saúde bucal. Formadas por cirurgiões-dentistas e bucomaxilofacial, os profissionais intensificaram a promoção de palestras sobre a importância de escovar os dentes, usar fio dental e realizar consultas periódicas ao dentista. Nesta segunda-feira (08) foram realizadas campanhas na UPA do Colubandê e no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), ambos em São Gonçalo.

Acompanhados dos personagens vivos Dentinhos, os profissionais percorreram as unidades de saúde explicando aos pacientes, seus acompanhantes e colaboradores a importância da saúde bucal em nosso dia-a-dia. "Nosso trabalho, junto com toda a equipe multiprofissional, é olhar o paciente como um todo e ajudar no controle de infecções ao aplicar um conjunto de práticas para o bem-estar e a qualidade de vida do paciente", explica William Chaia, coordenador de Odontologia do Heat.

Nos setores de pediatria, dentistas explicaram às crianças como escovar os dentes e aos pais sobre a importância do hábito de higiene, principalmente, após acordar e as refeições. Os pequenos ganharam kit com escova de dente, creme dental e antisséptico bucal. Juntos os personagens vivos mostraram muita habilidade na escovação para manter um sorriso bonito e protegido.

"Muito legal esta ação. Além de alegrar as crianças internadas, ainda nos alerta sobre escovar os dentes corretamente, do uso do fio dental e da importância de uma boca higienizada para a nossa saúde", disse a Isadora Lima que acompanha a filha na área pediátrica do Heat.

Nos seis primeiros meses deste ano, a equipe de odontologia dos Hospitais Estaduais Alberto Torres, João Batista Cáffaro, em Itaboraí, Zilda Arns, em Volta Redonda, e Roberto Chabo, em Araruama, unidades administradas pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, realizou cerca de 50 mil procedimentos.

Estudos alertam que a boca é a principal porta de entrada de muitas infecções respiratórias em pacientes internados tanto nos Centros de Tratamento Intensivo (CTIs), como nas clínicas médicas. Apesar dos desafios e riscos enfrentados, a rotina de cuidados é diária. Os pacientes que estão em estado grave nos CTIs passam por higienização bucal frequente, com o tratamento tradicional de limpeza e higienização com gaze e antissépticos. Além disso, os profissionais também utilizam a laserterapia para eliminar infecções mais severas na boca de pacientes que passam pelo processo de intubação. Já os doentes menos graves, recebem devidamente a assistência em casos emergenciais.