Consultor José Ricardo Marques e ex-presidente José Sarney: encontro abordou assuntos como cultura, governo e futuro - Divulgação

Consultor José Ricardo Marques e ex-presidente José Sarney: encontro abordou assuntos como cultura, governo e futuroDivulgação

Publicado 15/07/2024 19:30

São Gonçalo - O cidadão gonçalense, consultor e ex-secretário de Cultura do Distrito Federal, José Ricardo Marques, foi recebido na residência do ex-presidente da República, José Sarney, e de sua filha e ex-Governadora Roseana Sarney.

No encontro memorável com o Presidente José Sarney, Jose Ricardo Marques conversou sobre momentos históricos com ex-presidentes dos EUA e China, falou do processo de transição que deu ao Brasil a democracia, e abordou o modelo da Constituição de 1988. "Falamos sobre a Cultura, tema que o agrada sobremaneira, sobre a Academia Brasileira de Letras e sobre a sua abertura para a diversidade intelectual e plural", contou Marques.

O artista plástico e carnavalesco Joãosinho Trinta foi mencionado por ele e Roseana, que foi a anfitriã que abriu as portas de sua mansão. "Sarney fez uma análise conjuntural e, com muito otimismo, salientou que o Brasil terá vez como grande potência e que o meio ambiente será um grande ativo. Destacou a importância do Presidente Lula e suas ações no social e na desigualdade, o que é fundamental para o crescimento do país", explicou o consultor estratégico. José Marques contou que Sarney falou uma frase de impacto sobre o futuro, com olhar e voz serena. "Com emoção, disse: Não tenha medo do futuro!", reportou Marques, afirmando ter sido uma tarde inspiradora e de boas lições.