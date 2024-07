São Gonçalo: as unidades vacinam de segunda a sexta, das 8h às 17h. - Divulgação

São Gonçalo: as unidades vacinam de segunda a sexta, das 8h às 17h. Divulgação

Publicado 18/07/2024 07:20

São Gonçalo - A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, seguindo orientações da Secretaria de Estado de Saúde, inicia a vacinação com o imunizante contra o Papilomavírus Humano (HPV) para os usuários de Profilaxia Pré-Exposição (Prep) entre 15 a 45 anos nesta quinta-feira (18).

A vacina será aplicada na Policlínica Gonçalense de Referência de Doenças Crônicas e Transmissíveis, na Parada 40; Clínica Gonçalense da Família Dr. Zerbini, no Arsenal; e Polo Sanitário Hélio Cruz, em Alcântara. As unidades vacinam de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Os usuários de Prep que nunca foram vacinados poderão receber três doses da HPV, com intervalo de dois meses entre a primeira e segunda dose e intervalo de seis meses entre a primeira e terceira dose. As pessoas em Prep previamente vacinadas, mas com esquema incompleto, poderão completar as três doses. As pessoas em Prep já vacinadas com esquema completo não serão vacinadas novamente.

Gestantes não podem receber a vacina. Elas devem aguardar o puerpério para a imunização. E quem tem alergia a algum dos componentes da vacina HPV também não deve se vacinar.

A HPV é a mais frequente Infecção Sexualmente Transmissível (IST) no mundo. A vacinação contra o HPV mostra resultados positivos no que diz respeito a prevenção e redução das doenças ocasionadas pelo vírus HPV (câncer do colo do útero, vulva, vagina, região anal, pênis e orofaringe e verrugas genitais).

A Prep é o uso de medicação oral de antirretrovirais diários por um período para prevenção da transmissão do vírus da imunodeficiência humana (HIV/Aids) em pessoas que não estão contaminadas, tendo 98% de eficácia. O propósito é prevenir e não tratar ou curar a doença. A Prep não protege contra outras ISTs, como sífilis, clamídia e gonorréia. Ela é indicada para qualquer pessoa com mais de 15 anos e mais de 35 quilos.