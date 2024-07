São Gonçalo: o jovem ou adulto que deseja se matricular deve levar os documentos diretamente na escola - Reprodução

São Gonçalo: o jovem ou adulto que deseja se matricular deve levar os documentos diretamente na escolaReprodução

Publicado 18/07/2024 22:41

São Gonçalo - Para quem deseja voltar a estudar, está aberta a matrícula para novos alunos, do segundo semestre de 2024, da modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os interessados podem procurar uma das 19 escolas municipais de São Gonçalo que oferecem a modalidade. É possível se matricular enquanto durarem as vagas.

O jovem ou adulto que deseja se matricular deve levar os seguintes documentos diretamente na escola que deseja estudar: Certidão de nascimento ou casamento; Identidade; CPF; Comprovante de Residência com CEP; Duas fotos 3×4; Histórico Escolar ou declaração de escolaridade. Se o jovem ainda for menor de idade, é necessário levar os documentos do responsável.

Unidades que atendem EJA:



Colégio Municipal Presidente Castello Branco – Boaçú

Colégio Municipal Ernani Faria – Neves

Colégio Municipal Estephânia de Carvalho – Laranjal

Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra – Alcântara

Colégio Municipal Amaral Peixoto – Lindo Parque

Escola Municipal Irene Barbosa Ornellas – Jardim Catarina

Escola Municipal José Manna Júnior – Nova Cidade

Escola Municipal Leonor Corrêa – Trindade

Escola Municipal Luiz Gonzaga- Antonina

Escola Municipal Prefeito Nicanor Ferreira Nunes – Jardim Catarina

Escola Municipal Aurelina Dias Cavalcanti – Amendoeira

Escola Municipal Maria Eulália Conceição de Oliveira Maciel – Raul Veiga

Escola Municipal Visconde de Sepetiba – Nova Cidade

Escola Estadual Municipalizada Marlene Salgado de Oliveira – Gaxindiba

Escola Municipal Mario Quintana – Engenho Pequeno

Escola Municipal Anísio Spínola Teixeira – Santa Luzia

Escola Municipal João Cabral de Mello Netto – Vista Alegre

Escola Municipal Célia Pereira da Rosa – Santa Izabel

Escola Municipal Pastor Haroldo Gomes – Itaúna