Caso haja desistência na efetivação das matrículas, o resultado da reclassificação estará disponível no site no dia 23 de julho - Divulgação

Caso haja desistência na efetivação das matrículas, o resultado da reclassificação estará disponível no site no dia 23 de julhoDivulgação

Publicado 22/07/2024 14:24

São Gonçalo - Quem se inscreveu nos cursos de Inglês, Espanhol ou Língua Portuguesa e Redação, oferecidos pelo Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG), no Porto da Madama já pode consultar o resultado pelo site https://siseducsg.org.br/ciug e no mural da unidade.

A efetivação da matrícula para os contemplados será realizada no CIUG, localizado à Rua Doutor Gradim, s/nº, Porto da Madama, nesta quinta (18) e sexta (19), no horário das 8h às 19h. Caso haja desistência na efetivação das matrículas, o resultado da reclassificação estará disponível no site no dia 23 de julho, com matrícula no dia 24 de julho, no horário das 8h às 19h.

A pré-matrícula ofereceu 240 vagas para Inglês, 79 vagas para Língua Portuguesa e Redação e 55 vagas para Espanhol, distribuídas nos turnos manhã, tarde e noite, de acordo com a disponibilidade da unidade.

As vagas foram distribuídas prioritariamente na seguinte ordem: para estudantes da rede municipal de São Gonçalo; para funcionários da rede municipal de São Gonçalo; e para a comunidade em geral. Foi dada prioridade aos adolescentes de 13 a 17 anos na ocupação das vagas dos turnos da manhã e da tarde.

Será obrigatória a apresentação dos seguintes documentos no ato da matrícula (originais e cópias):



- Certidão de nascimento ou casamento ou identidade;

- CPF;

- Comprovante de escolaridade;

- Comprovante de residência;

- Comprovante de pré-matrícula com o número de inscrição impresso;

- Original e cópia do contracheque, caso seja funcionário/ servidor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo;

- 1 foto 3x4;

- Endereço de e-mail;

- Laudo médico, para candidatos PcD.



*A ausência de qualquer um dos documentos, independentemente do motivo, acarretará a perda da vaga.