São Gonçalo: castração gratuita de pets - Reprodução

São Gonçalo: castração gratuita de petsReprodução

Publicado 23/07/2024 07:23

São Gonçalo - O Projeto Ellos CastraPet volta a beneficiar os moradores de São Gonçalo com castrações de cães e gatos gratuitas. Desta vez, os gonçalenses de Santa Izabel e adjacências serão os privilegiados. Os agendamentos acontecem no dia 25 deste mês, das 9h às 12h. E as cirurgias serão entre os dias 29 de julho e 2 de agosto. A ação acontece em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo.

No dia do agendamento, que vai acontecer na Estrada da Serrinha, s/nº, em Santa Izabel (em frente à Unidade de Saúde da Família Gladys Rodrigues Ramos Freitas), os tutores devem levar identidade, CPF e comprovante de residência. São 200 vagas (50 vagas para cães machos, 50 para fêmeas, 50 para gatos machos e 50 para as fêmeas). As senhas são distribuídas por ordem de chegada. Não é necessário levar o animal neste dia.

Os cães que podem fazer a cirurgia devem pesar entre três e 20 quilos. Os gatos devem ter mais de 1,5 quilo. Caninos e felinos devem ter de seis meses a seis anos. As cadelas não podem estar no cio, gestantes, amamentando ou com leite. Os machos devem ter os dois testículos no saco escrotal. Antes da cirurgia, todos passarão por avaliação clínica. Os tutores que tiverem o hemograma do animal podem levar no dia da castração, mas não é obrigatório.

O procedimento de esterilização não pode ser realizado nas raças dos cachorros boston terrier, boxer, bulldog francês, bulldog inglês, chihuaua, chowchow, dogue de bordeaux, lhasa apso, maltês, pequinês, pug, sharpei, yorkshire, shih tzu, american bully e pinscher. E nos gatos persas e exóticos.

O projeto Ellos CastraPet é um projeto social de castração de cães e gatos e avaliação clínica totalmente gratuita, que é financiado pelo Ministério da Educação em parceria com a Universidade Federal do Estado Rio de Janeiro e a Ong Contato. O projeto visa o controle populacional de animais, assim como a conscientização da população em relação aos temas da causa animal. Desde a sua implementação, o projeto já realizou mais de 15 mil atendimentos.