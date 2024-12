São Gonçalo: eventos são gratuitos, dando a oportunidade para a população - Reprodução

São Gonçalo: eventos são gratuitos, dando a oportunidade para a população Reprodução

Publicado 06/12/2024 18:11

São Gonçalo - A cidade recebe neste final de semana dois eventos culturais, que prometem envolver a comunidade com atrações para todas as idades. No dia 8, o Festival Infantil de Capoeira (Festincap 2024) será realizado no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, das 9h às 13h.

Com mais de 20 anos de tradição, o evento celebra a cultura afro-brasileira de maneira lúdica, oferecendo aulas, rodas de capoeira, apresentações de samba de roda, jongo e maculelê, além de atividades que promovem a saúde e o bem-estar. A entrada é gratuita e a programação é voltada para educação em valores sociais e étnicos.

No mesmo dia, às 10h e 17h, a Lona Cultural Lídia Maria da Silva, no - Jardim Catarina, será o cenário para um espetáculo emocionante que resgata o legado do icônico Palhaço Carequinha. O show 'Tá Certo ou Não Tá?' reúne a magia do Mágico Patrick, a habilidade dos malabaristas Campellos, a destreza da equilibrista Vânia Campelo e cenas clássicas com os palhaços Ratinha e Piriquitovisk em 80 minutos de pura diversão.

Com uma proposta de relembrar o circo tradicional, o evento tem classificação livre e promete emocionar toda a família com cenas clássicas e muita alegria. O espetáculo tem incentivo da Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Os dois eventos são gratuitos, dando a oportunidade para a população se envolver com as programações culturais da cidade.