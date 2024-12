São Gonçalo: confira as alterações no trânsito - Divulgação

São Gonçalo: confira as alterações no trânsitoDivulgação

Publicado 06/12/2024 09:27

São Gonçalo - Moradores e motoristas que trafegam pelo Centro de São Gonçalo devem ficar atentos às mudanças no trânsito que acontecerão no durante a realização da Parada LGBTI+ , que acontece neste domingo, dia 8 de dezembro. As mudanças no trânsito terão início às 10h e seguem até às 22h.

O tráfego de veículos será interditado na Rua Dr. Feliciano Sodré, no trecho compreendido entre a Rua Sá Carvalho; na Rua Dr. Nilo Peçanha, no trecho compreendido entre as ruas Dr.Feliciano Sodré e General Antônio Rodrigues; Rua Salvatori, no trecho compreendido entre as ruas Dr.Feliciano Sodré e Aluísio Neiva ; Travessa Zeferino Reis, entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Dr. Nilo Peçanha; Rua Eduardo Vieira, Travessa Jorge Soares e Rua Antônio dos Santos Figueiredo, entre as ruas Dr. Nilo Peçanha e Aluísio Neiva.

A Avenida Presidente Kennedy terá duplo sentido de circulação viária, por meio do sistema de "Faixa Reversível", no trecho compreendido entre a Rua Sá Carvalho e a Rua Fonseca Ramos. Em decorrência dos bloqueios, o desvio de trânsito será realizado da seguinte forma:

No sentido Zé Garoto x Alcântara, os veículos acessarão a Rua Coronel Moreira César, utilizarão a faixa reversível pela Rua Sá Carvalho e seguirão pela Avenida Presidente Kennedy e Rua Doutor Nilo Peçanha. No sentido Avenida Maricá x Centro, os veículos acessarão a Rua Salvatori, seguirão pela Rua Aluísio Neiva, Rua General Antônio Rodrigues e a Rua Dr. Nilo Peçanha.



Estacionamento proibido

Para garantir o bom andamento do evento e a fluidez dos veículos que transitarão pela faixa reversível na Avenida Presidente Kennedy, durante a realização da parada estão suspensos os estacionamentos, ponto de táxi, embarque-desembarque e carga-descarga nas as vias que serão interditadas. Também está proibido o estacionamento de veículos nas vagas demarcadas na Avenida Presidente Kennedy. Os veículos que estiverem estacionados nas vias interditadas estarão sujeitos à remoção conforme previsto no Art. 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A concentração para o evento deverá acontecer na Rua Doutor Feliciano Sodré, no trecho compreendido entre as Ruas Sá Carvalho e Machado de Assis.