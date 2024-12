São Gonçalo: empregos disponíveis na cidade - Reprodução

São Gonçalo: empregos disponíveis na cidadeReprodução

Publicado 05/12/2024 08:01

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, com a Subsecretaria de Trabalho e em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), realiza mais uma edição do Programa Oportunidades nesta sexta-feira (6), das 10h às 16h, na Sala do Empreendedor, no Partage Shopping, Centro.



O programa disponibiliza regularização de débitos para MEI, inscrição municipal e cadastro para MEI e vagas emprego. Nesta edição, o Oportunidades terá 56 vagas em diversos cargos. Confira abaixo a lista das vagas que serão disponibilizadas:



- 3 vagas para auxiliar de serviços gerais: vagas destinadas para mulheres de 25 a 40 anos, é preciso ter experiência comprovada em carteira e ensino fundamental completo.



- 8 vagas de operador de telemarketing: vagas destinadas para mulheres de 25 a 35 anos, é preciso ter experiência comprovada em carteira e ensino médio completo.



- 15 vagas para operador de caixa: vagas destinadas para ambos os sexos, é preciso ter experiência comprovada em carteira e ensino médio completo.



- 4 vagas para jovem aprendiz: vagas destinadas para ambos os sexos, de 18 a 22 anos de idades, é preciso ter ensino médio completo.



- 12 vagas para soldador: vagas destinadas para ambos os sexos, de 25 a 55 anos, é preciso ter experiência comprovada em carteira e ensino fundamental completo.



- 2 vagas para auxiliar de confeiteiro: vagas destinadas para ambos os sexos, de 25 a 50 anos, é preciso ter experiência comprovada em carteira e ensino médio completo.

- 2 vagas para auxiliar de limpeza: vagas destinadas para ambos os sexos, de 25 a 50 anos, é preciso ter experiência comprovada em carteira e ensino médio completo.



- 2 vagas para auxiliar de padeiro: vagas destinadas para ambos os sexos, de 25 a 50 anos, é preciso ter experiência comprovada em carteira e ensino médio completo.



- 2 vagas para balconista: vagas destinadas para ambos os sexos, de 25 a 50 anos, é preciso ter experiência comprovada em carteira e ensino médio completo.



- 2 vagas para confeiteiro: vagas destinadas para ambos os sexos, de 25 a 50 anos, é preciso ter experiência comprovada em carteira e ensino médio completo.



- 2 vagas para padeiro: vagas destinadas para ambos os sexos, de 25 a 50 anos, é preciso ter experiência comprovada em carteira e ensino médio completo.



- 2 vagas para subgerente: vagas destinadas para ambos os sexos, de 25 a 50 anos, é preciso ter experiência comprovada em carteira e ensino médio completo.