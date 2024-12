São Gonçalo: apresentações artísticas animaram o público, que lotou o Teatro Municipal - Julio Diniz

Publicado 04/12/2024 16:36

São Gonçalo - O Teatro Municipal de São Gonçalo foi palco, nesta terça-feira, de uma grande celebração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado neste dia 3 de dezembro.

O evento foi realizado pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência, e reuniu talentos de diversas instituições e equipamentos da Prefeitura de São Gonçalo, em uma tarde com show de talentos, música, dança e encenação.

“Parabenizo ao amigo e irmão, subsecretário Ubirajara, por este grande trabalho que tem feito com todo apoio do nosso prefeito Capitão Nelson em prol das pessoas com deficiência”, destacou o vice-prefeito, Sérgio Gevú.

A tarde começou com apresentações musicais de voz e violão, dança e encenação e música instrumental, apresentadas por pessoas atendidas em instituições parceiras do município ou de equipamentos especializados no atendimento de pessoas com deficiência. O público vibrou e participou em cada número apresentado.

“Agradeço todo apoio do nosso prefeito Capitão Nelson e do nosso vice-prefeito Sérgio Gevú, pelo olhar atento na realização deste evento. Para fazermos um evento para as pessoas com deficiência, precisamos inseri-los, para que todos possam participar. Como diz o tema da inclusão: nada sobre nós sem nós”, disse o subsecretário da Pessoa com Deficiência, Ubirajara Santos.

Apesar da comemoração, a data também foi lembrada pela luta das pessoas com deficiência, que lotaram o Teatro Municipal junto a seus familiares.

“Mais do que comemorar, hoje é um dia para celebrar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. É dia de lembrar e lembrar o grito daqueles que, por muito tempo, foram excluídos. É uma data para celebrar as conquistas que garantimos ao longo do tempo e, também, uma data para celebrar este momento, porque estamos aqui para fazer uma conscientização sobre o papel da pessoa com deficiência na sociedade”, disse o advogado Cristiano Moreira, que representou as pessoas com deficiência.

Equipamentos da Prefeitura e instituições parceiras do município estiveram representadas, como o Centro Dia da Pessoa com Deficiência, Centro Municipal de Referência do Autista das unidades Gradim e Centro, Centro Municipal de Inclusão, Centro Especializado em Reabilitação, Clínica Integrada de Atendimento Multidisciplinar, APAE, Cadevisg, Espaço Nossos Filhos, Espaço Azul, Aebh.