Hospital Estadual Alberto Torres: curso de traumaDivulgação

Publicado 03/12/2024 08:39

Prosseguindo no processo de capacitação e qualificação dos seus profissionais, os Hospitais Estaduais Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, e Roberto Chabo (HERC), em Araruama, promoveram esta semana o curso TEAM para técnicos em enfermagem e enfermeiros que atuam nos centros de trauma das unidades. Os alunos passaram por aulas teóricas, assistiram vídeos e vivenciaram estações práticas e cenários clínicos.

Promovido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas (NEP) dos hospitais e ministrado pelo renomado cirurgião Hélio Machado, os alunos receberam manual didático demonstrativo, do qual foram abordados na aplicação do curso. O programa TEAM fornece uma capacitação introdutória padronizada, com avaliação e atendimento do doente traumatizado. Durante o período do curso o aluno vivenciou a experiência do programa em tempo integral.

O curso, segundo Hélio Machado, é destinado a acadêmicos e profissionais da área de saúde. Ele visa proporcionar conhecimentos adicionais, aprimorar habilidades e promover o desenvolvimento profissional desses participantes, capacitando-os a oferecer serviços de saúde de qualidade e a contribuir positivamente para o bem-estar da comunidade. “Ter profissionais sempre qualificados é um dos requisitos para um atendimento de excelência”, garante.

O Trauma Evaluation and Management- TEAM introduz os conceitos de avaliação e atendimento ao traumatizado. O conteúdo é adaptado do curso Advanced Trauma Life Support – ATLS, também criado e desenvolvido pelo Comitê de Trauma do American College of Surgeons – ACS, constituindo-se numa versão expandida da aula inicial do ATLS sobre avaliação e atendimento inicial.

O Hospital Estadual Alberto Torres é referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas no Estado do Rio de Janeiro. Já o Roberto Chabo, em Araruama, é referência em urgência e emergência para nove municípios da Região dos Lagos. Este ano o HERC ganhou novos leitos de CTI e um Centro de Trauma, com tecnologia de ponta. As unidades são administradas pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado do Rio.