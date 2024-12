São Gonçalo: ação faz parte de pesquisa anual sobre merenda escolar - Júlio Diniz

Publicado 02/12/2024 16:56

São Gonçalo - A Subsecretaria de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo realizou, nesta segunda-feira (2), uma avaliação nutricional dos alunos da Escola Municipal Duque Estrada, no Galo Branco. A ação faz parte de uma pesquisa realizada anualmente para atender à exigência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que visa avaliar a qualidade da merenda escolar.

No estudo, são avaliados o peso e a altura dos estudantes para fazer o cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC). Com o resultado, é possível fazer a porcentagem dos alunos que estão desnutridos, com o peso adequado, com sobrepeso ou obesidade e fazer uma comparação com anos anteriores.

“A avaliação nutricional, segundo determinação do FNDE, deve ser realizada anualmente, através da aferição do peso e estatura. Com essas informações, realizamos o diagnóstico nutricional, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil e identificação de possíveis inadequações, como desnutrição e obesidade infantil. A partir dos dados obtidos, as ações de educação alimentar e nutricional são planejadas”, disse a nutricionista, Bruna Messias.

Em quatro anos, a alimentação escolar foi totalmente transformada. Com a implementação do Cardápio Único, elaborado por nutricionistas, a merenda escolar oferece todos os macro e micronutrientes necessários para o pleno desenvolvimento do aluno, com uma dieta rica em proteínas, carboidratos, legumes, verduras e frutas.