São Gonçalo: Projeto estimula troca de experiências entre alunos e professoresLuiz Carvalho

Publicado 02/12/2024 15:08

São Gonçalo - Com o objetivo de dar protagonismo ao aluno da rede municipal de São Gonçalo, falando sobre sua identidade, experiências e cotidiano, além de estimular a leitura e a escrita, nesta sexta-feira (29) aconteceu a culminância do projeto “Escrevivências de Crianças Gonçalenses”, no pátio da Secretaria Municipal de Educação, no Mutondo.

O evento, realizado pela Subsecretaria de Ações Pedagógicas, foi uma exposição de todos os trabalhos desenvolvidos dentro de 87 escolas, com apresentações culturais e trocas de experiências de alunos e professores. Ao longo do ano, os alunos foram convidados a escrever sobre suas vivências e sentimentos.

“’Escrevivência’ foi um termo cunhado inicialmente por Conceição Evaristo e se remete à fala das mulheres pretas que foram escravizadas e tinham suas falas controladas pelos senhores de escravos. Nós trouxemos para o município o tema de forma ampliada, para dar protagonismo às nossas crianças. Atrelado a isso, nós conseguimos aprimorar a alfabetização discursiva, trabalhando com escrita e narrativas, dando protagonismo ao aluno”, explicou a coordenadora do projeto, Danielle Costa.

A professora Amanda Vannucci, do terceiro ano do Ciep 250 Municipalizado Rosendo Rica Marco, no Gradim, ressaltou que os alunos abraçaram o projeto de forma orgânica, trazendo um retorno muito positivo.

“Com o Escrevivências, fui percebendo que as crianças foram desenvolvendo histórias de uma forma muito espontânea, foram trazendo histórias de casa. Percebi que as crianças foram criando uma autonomia maior para ler e escrever, além de terem uma perspectiva mais positivas sobre suas histórias de vida, partilhando mais do seu cotidiano familiar com a gente”, disse a professora.