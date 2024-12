São Gonçalo: evoluindo com as obras na Praia das Pedrinhas - Divulgação

São Gonçalo: evoluindo com as obras na Praia das PedrinhasDivulgação

Publicado 01/12/2024 07:38

São Gonçalo - Uma parte da orla da Praia das Pedrinhas foi pavimentada nesta manhã de quinta-feira (28) por equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo. Esse trecho que recebeu asfalto fica do lado esquerdo da orla. Além da pavimentação, já foram concluídas as obras de drenagem, padronização das calçadas, esgotamento sanitário e abastecimento de água, com o apoio da concessionária Águas do Rio, no local. A partir desse ponto, a segunda parte da obra terá início.

Toda a orla está sendo revitalizada desde julho. A obra tem um investimento de quase R$ 5 milhões e um prazo de conclusão de 12 meses. A captação de recursos para a realização do projeto foi feita pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo, junto ao Governo Federal, por meio dos Ministérios das Cidades e do Ministério do Turismo.

O prefeito Capitão Nelson acompanhou a pavimentação do local. "As obras que estamos fazendo aqui vão atender às necessidades tanto dos moradores, pescadores e comerciantes como dos turistas. Nosso objetivo é fazer com que os gonçalenses tenham orgulho de morar no município e a orla da Praia das Pedrinhas é um dos cartões-postais do município. Com essa revitalização, vamos melhorar um dos polos gastronômicos mais conhecidos de São Gonçalo", disse.

Um dos moradores do local é Fábio Veiga, um mecânico de 56 anos. Para ele, a obra está ótima. "Sabemos que tem muito o que ser feito aqui, mas já é um começo. Isso nunca foi feito aqui, antes só faziam pequenos reparos e tapa buracos. A atual gestão está fazendo obra aqui e na cidade inteira, prezando sempre pela qualidade, é o que eu tenho visto", afirmou ele, que mora no bairro há oito anos.

O projeto de obras recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle Marx, na Modalidade Projeto, Categoria Espaço Público e Preservação Histórico-Cultural.

A requalificação da segunda parte do calçadão, que está sendo iniciada, será focada na parte da frente dos restaurantes, que terá ainda um muro de contenção, com um tanque de areia elevado, com decks pergolados e uma arquibancada para contemplação para a baía, onde as pessoas poderão sentar e usufruir da paisagem.