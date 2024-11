São Gonçalo: encerrando a 3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, nas dependências do Sest/Senat - Julio Diniz

São Gonçalo: encerrando a 3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, nas dependências do Sest/SenatJulio Diniz

Publicado 30/11/2024 17:09

São Gonçalo - A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de São Gonçalo deu andamento, neste sábado, à 3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, nas dependências do Sest/ Senat, em Tribobó.

A abertura do evento ocorreu na última sexta-feira (29), quando foram apresentadas as iniciativas da Prefeitura em relação ao meio ambiente, além de toda a programação e orientações sobre o evento.

Com o tema “Emergência Climática: o Desafio da Transformação Ecológica”, a conferência, que tem como base a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, foi pensada com o objetivo de elaborar proposições sobre emergência climática, para subsidiar a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima.

“É cada vez mais necessário nos reunirmos para discutir e apresentar propostas para lidar com os efeitos climáticos. Nosso objetivo é pôr em prática soluções efetivas para o desenvolvimento do nosso município. Ficou feliz ao ver tantas pessoas engajadas”, disse o secretário de Meio Ambiente, Carlos Afonso Pereira Rosa, ao lado do secretário de Agricultura e Pesca, Evanildo Barreto, que também marcou presença neste último dia de Conferência.

Pela manhã deste sábado (30), foram realizadas palestras com os temas mitigação, adaptação e preparação para desastres, transformação ecológica, justiça climática e governança e educação ambiental. No final de cada palestra, era possível que os participantes fizessem perguntas aos palestrantes.

Já na parte da tarde, os integrantes tiveram a oportunidade de participar de grupos de trabalho para discutir os eixos temáticos propostos no evento. A Conferência também define os delegados estaduais do meio ambiente através de uma eleição.

Os participantes da Conferência também puderam conhecer o trabalho de produtores locais que apresentaram seus alimentos orgânicos em uma feira de agricultura familiar montada na entrada do evento, além de diversos produtos artesanais.