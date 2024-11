São Gonçalo: incentivo à doação de sangue - Divulgação

São Gonçalo: incentivo à doação de sangueDivulgação

Publicado 28/11/2024 09:00

São Gonçalo - A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo realiza campanha para incentivar a doação de sangue entre os servidores municipais. Com o slogan "Dando o sangue por você", os funcionários da Secretaria começaram a doação neste mês de novembro.

O prefeito Capitão Nelson visitou o Hemonúcleo, ao lado do vice-prefeito eleito, João Ventura, e elogiou a iniciativa da Secretaria de Saúde.

"Esta campanha é muito importante para toda a população. E mostra o sentimento de nossos servidores, que sabem o quanto é fundamental atender com atenção, cuidado e qualidade, em especial na área da saúde. Convidamos todos os secretários municipais que estimulem seus funcionários para que também participem. Juntos, podemos fazer muito pelos gonçalenses", afirmou.

Para os próximos meses, as outras secretarias serão convidadas a realizar o ato de amor ao próximo. A ideia de convocar os servidores foi da secretária de Saúde, Dra. Bianca Serour. Para dar o exemplo, ela também doou sangue no Hemonúcleo de São Gonçalo.

“Época de fim de ano, sempre há necessidade de mais sangue. E nós aumentamos a nossa necessidade de estoque devido ao aumento das cirurgias e procedimentos realizados nos hospitais municipais, principalmente no Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR). Por isso, estamos fazendo a campanha para os funcionários colaborarem com a doação. Como não poderia ser diferente, começamos pelos funcionários da Secretaria de Saúde, que estão doando sangue desde o início de novembro. Várias unidades de saúde e setores já fizeram a sua parte”, disse a secretária.

Nos próximos meses, servidores de outras secretarias serão convidados para o ato de solidariedade. “Todas as secretarias serão incentivadas a esse ato de amor ao próximo e que pode salvar muitas vidas. A ideia é que cada secretaria assuma um mês para a doação para que tenhamos um bom estoque durante todo o ano. Precisamos aumentar a captação de sangue e, consequentemente, nosso estoque”, completou Dra. Bianca.

A diretora do Hemonúcleo, Thamyris Lopes, destacou que a unidade faz um trabalho permanente para atrair novos doares. “Estamos sempre incentivando a doação de sangue. O espaço faz campanha permanente para renovar o estoque, já que atende todos os hospitais municipais da cidade. Diariamente, mais de 20 bolsas de sangue são usadas na cidade. E, nem sempre, elas são repostas na mesma proporção”, disse.

O Hemonúcleo de São Gonçalo recebe doadores de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, exceto feriados e pontos facultativos. Para a doação, não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a ação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar. Também é necessário estar em boa condição de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade; e pesar, no mínimo, 50 quilos. No caso dos jovens de 16 e 17 anos, é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis legais para realizar a doação e deve ser entregue com uma cópia autenticada da identidade do responsável.



Outras exigências são: não ter nenhum processo inflamatório; não ter feito piercing e tatuagem há menos de seis meses, não estar gripado, não ter nenhuma doença transmitida pelo sangue; não ter tido hepatite após os 11 anos de idade; não ter evidência clínica ou laboratorial de doenças sexualmente transmissíveis, como hepatite B e C, aids (vírus HIV), doenças ligadas ao vírus HTLV I e II; não ter doença de chagas, não ter tido malária e não pode fazer uso de drogas ilícitas injetáveis. As restrições são, ainda, para pessoas que têm doenças autoimunes, diabetes e hipertensão. O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona na Praça Estephânia de Carvalho, s/nº, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto.