Capitão Nelson: prefeito recebeu os servidores da Guarda MunicipalLuiz Carvalho

São Gonçalo - O Prefeito Capitão Nelson recebeu, na tarde desta quarta-feira (27), guardas municipais da Ronda Maria da Penha, que participaram da prisão de um homem que foi flagrado agredindo uma mulher grávida no Alcântara, no último dia 23. A ocorrência foi flagrada pelas câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG). O prefeito agradeceu pessoalmente a atuação da equipe.

“Foi uma ação em tempo real. Uma ação rápida que preservou a vida da mulher e do bebê. Parabenizo todos os guardas que participaram dessa ocorrência. Essa é também uma questão de confiança, da mulher que é vítima e confiou no trabalho da Guarda Municipal. Essa confiança é muito importante para nossa população”, disse o prefeito Capitão Nelson, destacando o papel fundamental que o monitoramento da CSSG vem tendo em relação às ocorrências de trânsito, casos de furto e ate mesmo em ocorrência policiais.

A equipe da Ronda Maria da Penha estava na Praça da Trindade quando foi acionada através do rádio, para seguir para a Rua Jovelino de Oliveira Viana, no Alcântara, onde uma equipe da Romu já se encontrava com o casal, o agressor e a vítima. O agressor foi levado para a 73ª DP (Neves), onde ficou preso sob custódia. A vítima, após receber alta do Hospital Estadual Azevedo Lima, foi levada até a Rodoviária Novo Rio, onde embarcou em ônibus para seu endereço de origem, em São Paulo.

“Através dos convênios que temos com instituições como Polícia Militar, Ministério Público e Tribunal de Justiça, de fato, a Guarda Municipal tem um papel muito importante em relação às ocorrências de violência contra a mulher através da Ronda Maria da Penha. Essa homenagem aos guardas envolvidos na ocorrência é muito justa”, disse o secretário de Ordem Pública, tenente coronel Márcio Ribeiro, que pontuou ainda a importância que o monitoramento em tempo real tem, através de ocorrências como a da mulher grávida que foi agredida.

A integração para atendimento das ocorrências de violência contra a mulher foi destacada no encontro. “Essas demandas de agressão não têm hora pra acontecer. É importante termos a Guarda Municipal envolvida nesse tipo de ocorrência. Temos uma Guarda que abraça as ocorrências de agressão à mulher. A Subsecretaria da Mulher jamais poderá desenvolver seu trabalho sem esse tipo de trabalho integrado”, disse a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva.

Também participaram da reunião o subsecretário de Ordem Pública, Anaelson Bonfim, o comandante da Guarda Municipal, Ewerton Mendes, Walace Oliveira, da Secretaria de Transportes e responsável pela Central de Monitoramento de São Gonçalo, e os guardas municipais Suzana Souza, Leonardo Assis, Humberto Maia, Sarah Andrade, Diego Fonseca e Rejane Santos.