São Gonçalo: exercício simulado dá orientações à população - Divulgação

Publicado 25/11/2024 10:00

São Gonçalo - A Defesa Civil de São Gonçalo realizou, na semana passada, mais um exercício simulado de desocupação no bairro Boa Vista. A ação de prevenção – que teve a concentração na Praça do Porto da Pedra – além de ‘treinar’ os moradores para saberem como agir nos dias de chuva forte, também ofereceu ações de saúde, como vacinação, aferição de pressão e glicose e orientação sobre saúde bucal.

A atividade faz parte do projeto “São Gonçalo Resiliente”, idealizado para mostrar aos moradores como deve ser o deslocamento rápido e com segurança de suas casas, após o toque da sirene do Sistema de Alerta e Alarme, em dias de desastres naturais, até o ponto de apoio. Em Boa Vista, o ponto de apoio é o Ciep 052 – Professora Romanda Gouveia Gonçalves, que fica na Rua Veríssimo de Souza.

Para o simulado, a comunidade é avisada durante a semana sobre o que vai acontecer e o que deve fazer. E, no dia da ação, os agentes da Defesa Civil também vão às residências avisar e convidar os moradores, que recebem orientações sobre o funcionamento do sistema de alerta feito via mensagem de texto e outros serviços oferecidos pelo órgão. A participação da população é importante para que os moradores conheçam o som da sirene e saibam como proceder até o ponto de apoio nos casos de alagamentos e deslizamentos.

“Esse simulado tem como finalidade aproximar a população local da Defesa Civil. E a gente traz serviços básicos que agregam. A ideia é acolher as pessoas após o toque da sirene, que tem o seu volume testado para ver se atinge as casas. É também um teste para saber se as pessoas aderem ao movimento, se saem da residência e chegam ao ponto de orientação, onde tem acolhimento e cadastro e podem tirar dúvidas e receber orientações”, descreveu o subsecretário de Defesa Civil, Major Felipe Assunpção.

Durante a ação, os servidores também ouvem os problemas da comunidade e fazem avaliações de riscos após triagem. O objetivo é prevenir uma tragédia com orientação. As sirenes são acionadas pela Defesa Civil para alertas à população quando há riscos de deslizamento de terra em dias de chuva forte.

Os funcionários do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) também estiveram no local tirando dúvidas sobre a regularização de documentos. A cartilha “Comunidade Mais Segura”, desenvolvida pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), com orientações sobre mudanças de hábitos com foco na redução de risco de desastres naturais e inundações, também foi distribuída durante a ação.

A Defesa Civil de São Gonçalo realiza, constantemente, eventos de capacitação e treinamentos para os seus servidores e para a população para o enfrentamento dos períodos de chuvas e prevenção de desastres como deslizamentos de terra e encostas.