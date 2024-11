São Gonçalo: jovens atletas da cidade conquistam medalhas no Abu Dhabi World Jiu-Jítsu Championship - Fábio Guimarães

Publicado 25/11/2024 08:00

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, tem se destacado como um grande apoiador do esporte no município com o programa “Auxílio ao Atleta Gonçalense”. Neste ano, 16 atletas da cidade foram beneficiados com o auxílio para participar do Abu Dhabi World Jiu-Jítsu Championship, que aconteceu nos 5 a 17 de novembro.

A atleta Ana Luiza de Sousa, de 10 anos, compartilhou sua experiência: “Foi bem legal para mim participar desse campeonato, e essa é a minha segunda vez indo. Fiquei impressionada porque estava em um campeonato enorme e fiquei um pouco nervosa. Mas no final foi muito bom”.

Entre os 16 atletas contemplados, os medalhistas de destaques foram:



Agatha Azevedo Silva, 15 anos - Medalha de Ouro

Arthur Gabriel Paiva, 13 anos - Medalha de Ouro

Anna Beatriz Sousa Lopes, 14 anos - Medalha de Ouro

Ravi Belo Ferreira, 10 anos - Medalha de Ouro

Anna Caroline Vasconcellos dos Santos, 13 anos - Medalha de Ouro

Ana Luiza de Sousa Barros, 10 anos - Medalha de Prata

Nicolly Meireles dos Santos, 9 anos - Medalha de Ouro

Anny Beatriz dos Santos, 11 anos - Medalha de Prata



O “Auxílio ao Atleta Gonçalense” é destinado a esportistas de alto rendimento de todas as modalidades, desde os 8 anos de idade, filiados a entidades como confederações e Comitês Olímpicos e Paraolímpicos. Para mais informações sobre o programa, é possível conferir a regulamentação no link: https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario/2023_07_26.pdf

“Infelizmente, o atleta no Brasil ainda não é muito bem reconhecido, principalmente no Jiu-Jítsu, porque não é um esporte que vai para as Olimpíadas. Então, o apoio da Prefeitura foi muito importante para realizar esse sonho de competir. Sem esse apoio, eu não teria conseguido”, declarou Arthur Gabriel Paiva, de 13 anos.

O secretário de Esporte e Lazer, Diego Andrade, destacou a importância do incentivo aos atletas da cidade. "A iniciativa da Prefeitura reforça seu compromisso com o desenvolvimento do esporte no município, apostando na formação de novos talentos e no fortalecimento de São Gonçalo como polo esportivo".