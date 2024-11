São Gonçalo: testagem contra tuberculose acontece em 35 unidades de saúde e alerta para vigilância aos sinais da doença - Divulgação

São Gonçalo: testagem contra tuberculose acontece em 35 unidades de saúde e alerta para vigilância aos sinais da doença Divulgação

Publicado 24/11/2024 20:14

São Gonçalo - A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo alerta para a necessidade da vigilância aos sinais da tuberculose. Ao perceber os sintomas, os gonçalenses devem procurar as unidades de saúde que são referência na cidade para a testagem. Ao todo, o município conta com 35 postos, clínicas e polos sanitários para a realização do exame sem agendamento prévio, de segunda a sexta, das 8h às 17h. A Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini atende até as 22h.

Os adultos que apresentam tosse por mais de duas semanas (principal sintoma da tuberculose), febre baixa, falta de apetite, perda de peso, cansaço excessivo, falta de ar e suor noturno devem procurar as unidades de saúde. A tuberculose é transmitida por vias aéreas, ou seja, através da tosse, espirro e fala de uma pessoa contaminada.

A doença é combatida – nas suas formas mais graves – através da vacina BCG, que faz parte do calendário de rotina das unidades de saúde e é aplicada assim que os bebês nascem até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Já a forma mais branda da doença, e até assintomática, tem tratamento em quatro unidades de saúde: polos sanitários Washington Luiz Lopes, Zé Garoto; Hélio Cruz, Alcântara; Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa; e na Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal.

“A secretaria oferece todo o suporte necessário para os pacientes. Desde o exame, que são três tipos - um para cada caso - até as consultas de acompanhamento e tratamento completo. A doença tem cura e é tratada, exclusivamente, pelo SUS (Sistema Único de Saúde) gratuitamente. O tratamento tem duração, em média, de seis meses e não deve ser interrompido. A interrupção pode levar o paciente à resistência aos antibióticos e complicações. Além disso, pode aumentar o risco de transmissão da doença para outras pessoas”, explicou a secretária de Saúde, Dra. Bianca Serour.

O acompanhamento do paciente é realizado por uma equipe de multiprofissionais com consultas semanais. “É importante ressaltar que em 15 dias de medicação, o paciente não contamina mais outras pessoas. E após 30 dias de tratamento com a medicação, já apresenta melhora. No entanto, ainda não está curado e precisa dar continuidade e aguardar a alta da equipe de saúde”, disse o subsecretário da Atenção Básica, Gabriel Mello.

O simples uso de máscaras impede a contaminação, não só da tuberculose, mas de tantas outras doenças respiratórias, principalmente nos ambientes fechados. A doença não é transmitida através do uso de utensílios domésticos.

Três tipos de exames

A Secretaria de Saúde de São Gonçalo oferece o teste Baar, que é realizado em pessoas com tosse por mais de duas semanas nas 35 unidades. A única exigência é que a pessoa esteja com tosse com secreção por mais de duas semanas e entregue o exame em até duas horas após a coleta. O exame PPD é realizado em pessoas que convivem com outras que tenham tuberculose ativa. Já o teste Igra, que é realizado em pessoas imunossuprimidas, necessita de solicitação médica. O pedido pode ser feito por qualquer médico de unidade pública ou privada. No entanto, o paciente deve levar o pedido para uma das quatro unidades de saúde públicas que têm o Programa de Controle da Tuberculose para que o pedido seja transcrito. O teste é realizado na Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, na Parada 40.

Locais de realização do teste Baar:

Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

USF Badger da Silveira, Tribobó

USF José Avelino Souza, Tribobó

USF Almerinda

USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

USF Manoel da Ilhota, Fazenda dos Mineiros

USF Leôncio Corrêa, Fazenda dos Mineiros

USF Albert Sabin, Itaoca

USF Neuza Goulart Brizola, Palmeiras

USF Palmeiras II

USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

USF Salgueiro

USF David Capistrano, Itaúna

USF Itaúna

USF Mutuaguaçu

USF Altair da Silva, Mutuá

USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

USF Alberto Constantino Farah, Mutuapira

USF Jardim Catarina

USF Jardim Catarina I

USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

USF Jardim Catarina III

USF Jardim Catarina VII

USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

USF Roberto Silveira, Vista Alegre

USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

USF Ary Teixeira, Marambaia

USF Marambaia

USF Apolo III

USF Juarez Antunes, Laranjal

USF Vista Alegre

USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal