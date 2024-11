Jornada dupla: Atriz de Arcanjo Renegado atua como enfermeira do SUS - Cesar Diógenes

Publicado 24/11/2024 19:07

São Gonçalo - A terceira temporada da série Arcanjo Renegado estreou na última semana e novos talentos estão sendo aguardados pelo público na telinha.

Iniciando sua trajetória na TV como consultora do núcleo gospel da série, a atriz Layane Cavalcanti, 36 anos, ganhou o papel da Celeste, evangélica atuante na igreja do Bispo Cristóvão (Thelmo Fernandes) ainda na segunda temporada. Como os negócios com organizações criminosas realizadas pelo líder religioso crescem na nova temporada, a personagem começa a ser observada pelo público com atenção.

A religiosa é braço direito do personagem do núcleo evangélico do Bispo Cristóvão (Thelmo Fernandes), liderança religiosa que expande seus negócios de domínio e poder com auxílio de organizações criminosas. “Arcanjo é meu primeiro trabalho. Fico muito feliz em poder contribuir com minha experiência religiosa para que o papel de todo núcleo evangélico da série possa ter mais veracidade”, comemora Layane.

Nascida em Nilópolis, Layane se mudou com a mãe para São Gonçalo ainda adolescente mas há 6 anos vive na cidade vizinha, Niterói.

Antes de atuar como atriz, ela se dedicava integralmente a função de enfermeira, sempre no Sistema Único de Saúde (SUS), passando pelo Samu e atualmente no Núcleo Interno de Regulação (Nir) do Hospital Che Guevara, na cidade de Maricá. “O prazer em ajudar os outros faz parte da escolha por essa profissão. O cuidado é carinho vem com a recompensa de um paciente recebendo alta bem. Nada é melhor do que ouvir um ‘muito obrigado’ vindo de um paciente”, conta.

No momento ela celebra o sucesso da temporada que acabou de estreiar na Globoplay e a confirmação de sua participação na próxima. “A quarta temporada vem aí com cenas mais impactantes e emocionantes”.