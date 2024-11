São Gonçalo: cidade é cenário de curta metragem que estreou sábado - Divulgação

Publicado 24/11/2024 09:35

São Gonçalo - Estreou no último sábado, dia 23, às 19h, no YouTube, o curta-metragem O Manifesto do Castelo de Cristal, produzido, roteirizado e dirigido pelos gonçalenses Kamylla Duarte e Lucas Nunes.

Esta é a primeira parceria audiovisual dos dois, que, apesar de jovens, já são artistas ativos em produção cultural autoral. Com classificação livre, o filme será disponibilizado gratuitamente na internet, em um canal de mesmo nome, com legendas e serviço de intérprete de libras, ampliando, assim, o seu acesso.

Filmado em São Gonçalo e Niterói, o curta, com temática LGBTQIA+, apresenta uma história de amor e liberdade, em uma abordagem poética e sensível. O projeto é fruto de meses de trocas criativas sobre o roteiro e estudos aprofundados sobre a estética e o conceito dos símbolos apresentados, com ricas referências cinematográficas e fotográficas. A equipe é majoritariamente gonçalense.

A música, escrita e interpretada por Bella Garzezi e Orpheu, foi composta especialmente para o filme e desempenha um papel quase como um personagem adicional na narrativa. O elenco também conta com a participação especial de Letícia França e Jorge Gomes. O projeto foi contemplado no edital Na Tela Gonçalense: Produção de Vídeo por Celular, por meio da Lei Paulo Gustavo. Mais informações e atualizações podem ser obtidas pelo perfil @curta.castelodecristal no Instagram.