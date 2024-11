São Gonçalo: Fab Lab é inaugurado na unidade Firjan SENAI SESI - Paula Johas

Publicado 24/11/2024 19:49

São Gonçalo - O Fab Lab da escola Firjan SENAI SESI São Gonçalo foi inaugurado na semana passada. Com o laboratório, os alunos passam a contar com um espaço moderno, de tecnologia avançada de criação e prototipagem de produtos para projetos acadêmicos e soluções para a indústria. A apresentação do novo ambiente de aprendizagem contou com a presença do presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, do presidente regional da federação, Ricardo Guadagnin e empresários do Conselho Firjan Leste Fluminense, que se reuniram no local para a última reunião do ano de 2024.

Além do evento de inauguração do Fab Lab, os empresários encerraram as atividades com um debate sobre os riscos psicossociais no ambiente de trabalho e normas de regulamentação voltadas para a saúde, previstas na legislação trabalhista. “Chegamos à última reunião do ano com mais um debate relevante para que os empresários da região estejam alinhados com as normas de regulamentação, previstas na legislação para o cuidado da saúde física e mental dos seus trabalhadores. E encerramos as atividades com um marco importante para o fortalecimento da aprendizagem dos nossos alunos da unidade Firjan SENAI, que passam a contar com um avançado Fab Lab”, destacou o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, que também atua como membro do Conselho Leste.

Após a tradicional reunião, os empresários realizaram uma visita guiada à unidade de São Gonçalo e viram de perto toda a estrutura do novo Fab Lab. O ambiente possibilitará que os alunos desenvolvam projetos de forma colaborativa, colocando em prática todo o aprendizado teórico que recebem em sala de aula.

“Com as atividades desenvolvidas aqui, os alunos aprendem na prática o que aprendem em sala de aula. Podemos verificar aqui o quanto estamos contribuindo para que esses jovens consigam se colocar no mercado de trabalho de forma qualificada. Esse é o maior prêmio que a gente leva disso tudo”, destacou o presidente da Firjan Leste Fluminense, Ricardo Guadagnin.

No Fab Lab, alunos das escolas Firjan SESI do ensino médio e Firjan SENAI, de formação profissional, são inseridos no ambiente de prototipagem e experimentação fomentando a criatividade e a inovação. O laboratório conta com equipamentos que possibilitam desempenhar diversas tarefas, entre os quais impressoras 3D, gravadora e corte a laser, fresadora CNC, router CNC e plotter.

Com esses equipamentos os alunos já trabalham em projetos integradores como de automação, robótica, logística, mecânica e tecnologia da informação. “Esse laboratório é um dos mais modernos da rede, com tecnologia de ponta, que favorece o melhor desempenho para a formação dos alunos e ainda nos permite prestar consultoria na montagem de protótipos para as indústrias locais”, destacou Anderson Carolo, gerente executivo regional da Firjan.