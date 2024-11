São Gonçalo: curso ofereceu formação em panificação - Divulgação

Publicado 25/11/2024 06:00

São Gonçalo - A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo realizou, na última semana, no Teatro Municipal, a formatura de mais quatro turmas do oitavo ciclo do curso de formação básica em panificação da Padaria Escola. Ao todo, 52 alunos receberam seus diplomas. Juntamente com a formatura, ocorreu também o 2º Encontro de Empreendedores da Indústria de Alimentação, Panificação e Confeitaria, evento que contou com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

A Padaria Escola é desenvolvida pela Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria de Proteção Social Básica, em parceria com o Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas), do Governo Federal. A Padaria Escola surgiu com a proposta de possibilitar qualificação profissional para facilitar a entrada no mercado de trabalho e a geração de emprego e renda. Mais de 400 novos padeiros já foram formados durante a atual gestão e dezenas atuam no ramo.

O vice-prefeito Sérgio Gevu esteve presente no evento. Para ele, a formatura é um marco importante para o governo do prefeito Capitão Nelson. "Nosso prefeito sempre pregou que não queria fazer o mesmo dos governantes anteriores, ele sempre prezou pelo trabalho. Uma das medidas dele foi retomar o projeto Padaria Escola. Com os variados investimentos, ele devolveu o orgulho do povo gonçalense de morar aqui", afirmou.

O secretário de Assistência Social, Felippe Mattos Monteiro, destacou a importância do projeto para o município. "Estamos realizando mais uma formatura. É um curso completo e qualificado. A gente tem a certeza disso quando vê os pães que os alunos fazem, parece que eles são profissionais há anos. Atualmente, as aulas são ministradas no CRAS de Vista Alegre, mas queremos expandir para outros bairros, para que mais pessoas consigam participar", afirmou.

A formatura antecedeu o 2º Encontro de Empreendedores da Indústria de Alimentação, Panificação e Confeitaria, evento que tem apoio da Secretaria de Desevolvimento Econômico, Sebrae, Firjan Senai, Sindicato Sindpanific, SIAN Niterói e empresas do ramo. O evento foi também uma troca de conhecimento e networking entre empresários e microempreendedores, com muitas oportunidades para impulsionar negócios na cidade.

"As pessoas que estão se formando aqui hoje já estão recebendo o encaminhamento para o mercado de trabalho. Essa é a primeira vez que o Encontro de Empreendedores ocorre em São Gonçalo e a segunda vez no Estado do Rio. As empresas da indústria de alimentação, panificação e confeitaria vão oferecer palestras para gerar uma troca de conhecimento, além de oficinas. Nosso objetivo aqui hoje é unir os formandos com o mercado de trabalho, apoiando o empreendedorismo", afirmou Eugênio Abreu, secretário de Desenvolvimento Econômico.

Uma das alunas que recebeu seu diploma nesta quinta-feira (21) foi a técnica de enfermagem Shirley Valderde da Silva, de 58 anos. Para ela, o curso é sinônimo de oportunidade. "A panificação é algo que eu gosto muito e uma nova profissão em minha vida. Eu amei as aulas, a dedicação do professor, aprendi tudo e estou muito feliz. Eles também nos deram oportunidade de agora, no final, cadastrar nosso currículo para conseguir empregos", afirmou a moradora do Jardim Catarina.

No evento, estavam presentes também o vice-prefeito eleito João Ventura; o subsecretário de Trabalho, Wagner Ventura; o professor da Padaria Escola Cláudio Márcio Marinho; e o presidente do Sindpanific, Sérgio Bousquet. As autoridades receberam cestas com produtos feitos pelos formandos. As aulas das próximas turmas do novo ciclo terão início em fevereiro de 2025. As inscrições começarão nesta segunda-feira (25). Além da panificação, serão abertas também turmas para o primeiro ciclo de formação em confeitaria.