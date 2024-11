São Gonçalo: dez vagas para vendedores - Divulgação

Publicado 24/11/2024 20:19

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Sistema Nacional do Emprego (Sine), está com 10 vagas abertas para o cargo de vendedor interno.

Todas as vagas disponibilizadas não tem necessidade de experiência prévia e são destinadas para pessoas de ambos os sexos, de 18 a 35 anos.

Os interessados devem comparecer na próxima segunda-feira, 25 de novembro, à unidade do Sistema Nacional do Emprego (Sine), no Partage Shopping (Avenida Presidente Kennedy, número 425, Centro- andar G3, loja 1, no Centro), das 10h às 13h, com documento de identidade, CPF, comprovante de residência e currículo profissional.