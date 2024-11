São Gonçalo: projeto Fortalece São Gonçalo reúne dados para aprimorar gestão pública - Divulgação

Publicado 25/11/2024

São Gonçalo - Mais de 50 servidores participaram das oficinas do Laboratório Urbano Sustentável de São Gonçalo, iniciativa do Programa das Nações Unidades para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo.

As oficinas colaborativas, realizadas entre setembro e outubro, reuniram representantes das secretarias municipais de Saúde e Defesa Civil, Gestão Integrada e Projetos Especiais, Fazenda, Assistência Social, Álcool e Drogas, Ordem Pública, e Educação.

A ação é parte da iniciativa Fortalece São Gonçalo, que visa fortalecer as capacidades do município. As estratégias elaboradas visam ampliar e universalizar o acesso aos serviços públicos de saúde. As atividades se iniciaram em dinâmicas de reconhecimento da situação atual, sendo seguida de análises que possibilitaram o desenvolvimento de diversas estratégias para o mapeamento da Atenção Primária a Saúde, e que, implementadas, vão permitir orientar as prioridades de atendimento e a ampliação da cobertura de programas como Estratégia de Saúde da Família.

"A nossa expectativa é que São Gonçalo se torne uma referência na gestão pública baseada em evidências. Para isso, a iniciativa vai fornecer informações e fomentar debates para que tanto o corpo técnico da Prefeitura como a sociedade civil possam participar da análise e da implementação de políticas públicas mais assertivas e inclusivas", afirma Marcus Fiorito, coordenador de Programas do ONU-Habitat para a iniciativa Fortalece São Gonçalo.

O Laboratório Urbano Sustentável de São Gonçalo promove um espaço colaborativo para a co-criação de soluções inovadoras, inclusivas e adequadas ao contexto local. Por meio de um planejamento integrado e participativo, a cidade se torna um campo de experimentação, em que os participantes podem aprender uns com os outros para adaptar, aprimorar e replicar boas práticas.

"Nós, da Saúde como um todo, vemos o território como a nossa ferramenta de trabalho. Então, para criar estratégias, trabalhar a gestão e a assistência, a gente precisa conhecer o nosso território", disse Ana Claudia Barros, subsecretária municipal de Saúde Coletiva de São Gonçalo. “É muito importante para o/a profissional saber em que território está trabalhando, quais são as suas especificidades, e buscar todas as vulnerabilidades e potências do território", afirmou.



Cidades Saudáveis

O ONU-Habitat trabalha para posicionar a saúde e o bem-estar no centro dos esforços de desenvolvimento urbano, apoiando cidades e parceiros na elaboração de sistemas e ferramentas de planejamento urbano adequados para alcançar cidades saudáveis para todas as pessoas. O modelo de desenvolvimento urbano de uma cidade saudável deve priorizar o bem-estar da população e a qualidade de vida nas áreas urbanas, fomentando a universalidade e equidade no acesso à saúde.

Laboratório Urbano Sustentável de São Gonçalo - O Laboratório Urbano Sustentável analisou o eixo "Cidade Saudável" do Plano Estratégico Novos Rumos, lançado em 2021 com o objetivo de promover transparência e eficiência na gestão municipal de São Gonçalo. A análise foi realizada de forma colaborativa e a partir de diferentes óticas, levando em consideração suas escalas, impactos socioeconômicos e a relevância para a agenda da gestão pública local. "Possuir um estudo para a gente avaliar o território, pensando no contexto demográfico e social, é muito importante para a Atenção Básica, porque vai gerar dados e indicadores que a gente vai poder trabalhar e realizar ações específicas para cada território", disse Gabriel Sampaio de Mello, subsecretário municipal da Atenção Básica de São Gonçalo.