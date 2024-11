São Gonçalo: bandeira dois autorizada para o próximo mês - Renan Otto

Publicado 25/11/2024 09:00

São Gonçalo - A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo autorizou, através de uma publicação feita na última terça-feira (19) no Diário Oficial do município, a cobrança da Bandeira 2 nas corridas realizadas por táxis convencionais durante todo mês de dezembro no município. A medida passa a valer a partir do início do próximo mês.

A autorização para a cobrança da Bandeira 2 em São Gonçalo já é uma tradição e tem como objetivo proporcionar aos taxistas uma espécie de 13º salário da categoria.

Atualmente, a bandeirada se inicia com o valor fixo de R$ 5,50. Na bandeira 1, a cada quilômetro rodado, é acrescentado o valor de R$ 3,26 e na bandeira 2, aumenta 20% do valor da bandeira 1, indo para R$ 3,91.